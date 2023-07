Meta spouští Threads beta pro Android

Zdroj: theguardian (se souhlasem)

Jak jistě mnozí z vás víte, Meta, vlastník sociální sítě Facebook a Instagram, pracuje na platformě, která bude přímým konkurentem pro Twitter. Ten se v poslední době potácí na velice rozbouřených vlnách a jeho budoucnost je velice nejistá.

Meta v současné době spouští beta program Threads pro Android. Zájemci, kteří si chtějí vyzkoušet vše, co nová „tweetovací“ platforma nabídne, se mohou zaregistrovat do beta programu. V tuto chvíli, jak se zdá je dostupná beta pouze pro uživatele Androidu. O iOS je zatím ticho. Threads, jak již bylo zmíněno, nabídne alternativu pro Twitter a měla by přinést hashtagy, přímé zprávy, webovou verzi, kanály, sledování zdroje a další.

Vzhledem k tomu, že se jedná o testovací beta verzi aplikace, je nutné počítat s tím, že bude obsahovat ještě poměrně mnoho chyba a nedokonalostí. Opravy chyb by měly být na pořadu dne vždy jako první, nicméně i tak je nutné počítat s nestabilitou aplikace. Je také potřeba počítat s tím, že Meta bude v rámci testování sbírat pravděpodobně mnohem víc dat, aby mohla aplikaci vylepšovat a ladit. Pokud se chcete do beta programu Threads zaregistrovat, můžete tak učinit zde.

