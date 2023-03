První dojmy Galaxy A54 a A34

Galaxy A54; zdroj: Dotekománie

Samsung dnes oficiálně představil nové telefony Galaxy A34 a Galaxy A54. Jedná se tak o nástupce nejpopulárnějších telefonů střední tředy tohoto výrobce. My jsme měli možnost telefony si v předstihu osahat a nafotit a tak vám přinášíme rozsáhlou galerii a naše první dojmy.

Galaxy A54

Samsung letos zvolil strategii jednotné identity telefonů Galaxy. Novinky tak jakoby z oka vypadli top modelu Galaxy S23 (recenze). Zadní modul fotoaparátu tak za mě konečně vypadá mnohem líbivěji a celkově telefon působí hodnotnějším dojmem než vloni. Potěšující zprávou je také nepatrné zmenšení, do ruky tak padne o maličko lépe.

Záda jsou v případě modelu Galaxy A54 lesklá a jsou vyrobena ze skla Gorilla Glass 5. Jednotlivé čočky fotoaparátů mají kovový rámeček, což se ale už nedá říct o celém rámu zařízení. Ten je stále plastový. Svým způsobem sklo na zádech je určitě lepší materiál než plast, nicméně plastová matná záda nižšího modelu Galaxy A34 se mi líbí vlastně o něco více.

Barevné varianty byly obnoveny, krom klasické černé a bílé tu máme nyní fialovou a limetkovou. Obě nové barvy jsou líbivé. Voděodolnost IP67 tu pak zůstala zachována. Stereo reproduktory mají mít bohatší zvuk.

Pozornější čtenáři si také jistě již všimli, že na zádech je o jeden fotoaparát méně. Samsung odebral snímač hloubky, čímž potvrdil, že tam byl vlastně jen do počtu. Dle slov výrobce je ale hlavní sestava snímačů nyní již tak kvalitní, že samostatný snímač hloubky nepotřebuje.

Hlavní fotoaparát má nově 50 MPx, což je sice o 14 MPx méně než vloni, ale jedná se o lepší senzor. Tento senzor je pak dokonce stejně velký jako u Galaxy S23 (jedná se však o jiný fotočip). Vylepšena byla také optická stabilizace, která má být naopak na úrovni základní S23. Další snímače zůstaly stejné – ultra širokoúhlý a makro.

Galaxy A34 vs Galaxy A54; zdroj: Dotekománie

Potěšující zprávou je lepší výdrž baterie. Kapacita sice zůstala stejná (5000 mAh), dle testů výrobce však Galaxy A54 vydrží při přehrávání videa o 3 hodiny déle a to i díky úspornějšímu procesoru. Tím se stal nový Exynos 1380.

Displej je o 25 procent jasnější (1000 nitů) a nabízí stále 120 Hz. Novinkou je fakt, že telefon dokáže přepínat automaticky mezi 60 a 120 Hz, čímž také šetří baterii. Za mě velkým krokem vpřed je lepší vibrační motůrek. Ten byl totiž vloni u A53 mizerný a kritizoval jsem to v recenzi.

Zajímavostí je pak podpora eSIM, kterou telefony v této cenové hladině běžně nemají.

Galaxy A34

Model Galaxy A34 designově vypadá sice téměř identicky, ale má již zmíněná plastová matná záda. Barevné verze jsou stejné až na bílou. Zde je místo ní stříbrná, která velmi pěkně mění odlesky podobně jako kdysi Galaxy S21 Ultra. Níže můžete na fotkách vidět právě tuto barvu pod různými odstíny. Občas je do modré, občas do červené a občas do zelené.

Novinkou u A34 je 120Hz displej, předchůdce měl jen 90 Hz. Máme tu i stejné navýšení maximálního jasu na 1000 nitů. Jen je škoda, že tento model má stále výřez v displeji a nemá průstřel.

Potěšující novinkou je prodloužení podpory. Také Galaxy A34 totiž dostane 4 roky velkých aktualizací (předchůdce měl jen 3 roky) a 5 let bezpečnostních. Uvnitř pak tepe Dimensity 1080.

Zatímco dražší model Galaxy A54 byl zmenšen, tak Galaxy A34 byl naopak mírně zvětšen. Úhlopříčka zde činí 6,6 palce. Na zádech máme pak stejné složení snímačů, ale ultra širokoúhlý snímač má bohužel jen 8 MPx a hlavní snímač má pak menší 48 MPx senzor.

Potěší nepatrně rychlejší nabíjení, které je ale stále s výkonem 25 W. A také A34 má vylepšený vibrační motor.

Galaxy A14 LTE a Galaxy A14 5G

Ačkoliv ještě níže postavené modely Galaxy A14 byly představeny už v únoru, Samsung nám je také ukázal při této příležitosti. Jedná se o nejlevnější modely, přesto zde Samsung opět nasadil stejný design zadní strany. Na čelní straně však na první pohled vidíte masivní rámečky. Čtečka je zde pak na boku, nikoliv v displeji.

Hned po uchopení do ruky je znát, že Galaxy A14 je základní levný telefon. Působí zkrátka lacině. Jistou zajímavostí je však odlišnost LTE a 5G verze. Oba telefony vypadají na první pohled stejně. Při bližším zkoumání a potom, co nám to zástupci Samsungu řekli, jsme zjistili, že se liší ve struktuře zadní plastové strany. Zatímco jedna verze má vroubky (proužky) rovné, druhá verze je má kruhové.

Porovnali jsme jej s Galaxy A34 a A54 a snímky můžete vidět níže:



