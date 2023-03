Google Mapy přijdou o jednu zděděnou funkci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google svého času měl hodně aplikací, ale jak to bývá u této společnosti zvykem, ne každá přežije a dočká se plného využití. Svého času se nabízela aplikace Google Trips. Fungovala jen několik let, přičemž v roce 2019 jsme se s ní museli rozloučit. Sice aplikace zmizela, ale některé funkce se přesunuly přímo do Google Map. Nyní jedna z nich končí.

Souhrny cest končí

Samotné souhrny cest jsou spíše doplňkovou funkcí, která se snaží nabídnout takový cestovní itinerář. Obsahuje místa, letenky, hotely, termíny a podobně. Google se rozhodl, že tuto funkcionalitu zruší, a to již od 1. května tohoto roku. Ve velmi krátkém prohlášení na stránkách služby google.com/travel je velmi strohé prohlášení.

Souhrny cest od 1. května už nebudou k dispozici, ale cestovní rezervace se mohou nadále zobrazovat v ostatních službách Google. Pokud si chcete souhrn cest uložit, klikněte nebo klepněte na tlačítko Sdílet.

I tak Google uvádí, že se mohou cestovní rezervace zobrazovat v jiných službách Googlu, případně aplikací. Samotné ukončení se má týkat minulých i budoucích cest. Zatím chybí nějaké přesnější informace, co vlastně bude ukončeno a o co přijdou uživatelé. Samotná stránka nápovědy k této funkcionalitě ještě neobsahuje nějaké podrobnosti.

Zatím se dá říci, že na Googlu si již nebudete moci vytvořit přesný plán cesty a zakomponovat do toho rezervace a letenky. Souhrn navštívených míst v jisté formě ještě existuje v aplikaci Google Mapy na kartě Výlety.

