Zdroj: OnePlus

Některé společnosti se rozhodly prodloužit dobu softwarové podpory u některých smartphonů. Pomalinku se tedy u top modelů stává standardem doba 5 let bezpečnostních aktualizací a 4 hlavní aktualizace operačního systému. OnePlus na konci minulého roku se nechalo slyšet, že také nabídne tak dlouhou podporu, ale nebylo jasné, u kterých smartphonů se dočkáme. Nyní již víme, které mobily dostanou delší podporu.

OnePlus a aktualizace

O informace se podělil Li Jie, prezident pro čínský trh ve společnosti OnePlus. Dle jeho slov se dočká 5 let bezpečností aktualizací a 4 let systémových konkrétně model OnePlus 11, OnePlus Ace 2 a OnePlus Ace 2V. V případě prvního modelu by se tedy měl dočkat ještě Androidu 14, Androidu 15, 16 a 17. Plus navíc bude mít k dispozici po dobu jednoho roku ještě bezpečnostní aktualizace.

Li Jie uvedl, že rozšíření podpory na takovou dobu bude stát společnost 100 milionů juanů, což je v přepočtu přibližně 320 milionů korun. Pokud je částka přesná a zahrnuje jen udržování aktuálnosti jen několik mobilů, je již více méně jasné, proč firmy nenabízí tak dlouhou podporu pro větší množství mobilů a proč tak neučinily již dříve.

Je nutné brát ale na paměť, že Li Jie je z čínské pobočky a vyjadřoval se k mobilům pro čínský trh, kde je situace jiná a mají systém Android více pod kontrolou. Neobsahuje totiž Google aplikace a služby. Budeme si muset počkat na bližší informace od zástupce pro globální trh. Je docela možné, že takové podpory se dočkáme jen u hlavního top modelu a zbytek bude mít standardní dobu 2 let.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články OnePlus dodržuje slib, některé mobily budou mít 5 let aktualizací

reklama reklama