Apple se chystá na revizi: AirPods Max, HomePod mini a levnější AirPods na cestě

Ming-Chi Kuo očekává, že Apple aktualizuje své akustické produkty od druhé poloviny roku 2024. Konkrétně se těšit můžeme na AirPods Max, HomePod mini a levnější model AirPods. Prodej by měl být zahájen koncem roku 2024, tedy v září / říjnu.

Velmi uznávaný analytik Ming-Chi Kuo ve své podrobné zprávě uvedl, že společnost Apple bude od druhé poloviny příštího roku obnovovat své audio portfolio. Můžeme se tedy těšit na aktualizovaný model AirPods Max, druhou generaci HomePodu mini a levný model AirPods, který bude cílit na masový prodej.

První dodávky by měly proběhnout už koncem roku 2024, předpokládáme, že zařízení budou představena v průběhu září / října příštího roku. Vzhledem k tomu, že HomePod druhé generace byl uveden na trh před pár týdny a AirPods Pro byly aktualizovány koncem loňského roku, budeme si muset počkat delší dobu na jejich nástupce.

Sluchátka AirPods Max však byla uvedena na trh v prosinci 2020, takže nejdříve koncem roku 2024 by tento produkt zůstal beze změny více než čtyři roky. Spekulace naznačují příchod barevných řad, než dojde k představení plnohodnotného nástupce.

Reproduktor HomePods mini byl rovněž uveden v listopadu 2020. Apple mezitím představil několik barevných variant a nedávno prostřednictvím aktualizace softwaru odemkl funkce snímání teploty a vlhkosti. Ming-Chi Kuo však neočekává, že by se model druhé generace začal prodávat dříve než v lhůtě čtyř let od představení první gen.

Analytik již dříve oznámil, že Apple pracuje na levných AirPods. Ve své poslední zprávě tuto myšlenku umocňuje a tvrdí, že společnost takový model představí v roce 2024 pod názvem AirPods Lite. Jednalo by se o osekanou verzi současných sluchátek, čímž by Apple dokázal dostat produkt na nižší cenu. Hovoří se o ceně 99 dolarů.

Zdroj: 9to5mac.com

