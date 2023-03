Webové Google Mapy dostanou přepracovaný postranní panel

Zdroj: Google

Google sem tam zkouší nějakou novinku na omezeném počtu uživatelů. Nyní se podařilo zachytit jednu takovou u webových Google Map. Zatím nelze jednoznačně říci, že se dostane mezi všechny uživatele, ale je to velmi pravděpodobné.

Google Mapy přijdou o jednu zděděnou funkci

Lepší navigace?

Pokud si otevřete webovou verzi Google Map, tak hlavní navigační prvek je v levém horním rohu. Samozřejmě myslíme pole pro vyhledávání, které má současně i prvek pro otevření bočního menu s více možnostmi. To by se ale mělo změnit. Samotné vyhledávání zůstane na tom samém místě, jen menu se přesune do samostatného prvku.

Navíc boční menu bude viditelné stále, jen v minimalizované podobě. Po kliknutí na tři čárky dojde k rozbalení. Menší verze ale obsahuje rychlá navigační tlačítka pro uložená místa a naposled hledaná místa. Pak je zde ještě prostor pro zobrazování návrhů ze zobrazené oblasti. Tento výběr je zřejmě volen podle oblíbenosti nebo četnosti vyhledávání.

Jde o celkem zajímavou změnu a je zřejmě přehlednější, než mít vše schované pod menu, které se otevírá skrze prvek ve vyhledávací oblasti. Zřejmě si počkáme nějakou dobu, než dojde k doladění a k vypuštění mezi všechny uživatele.

