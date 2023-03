NFT končí na Facebooku a Instagramu

Zdroj: Meta

Ještě před nějakou chvíli to vypadalo, že kryptoměny ovládnou celý svět a společně s nimi zde budeme mít na každém kroku NFT (nezastupitelný digitální token). Celý trh se ale potýká s poměrně velkými problémy a skandály. Navíc došlo k výraznému poklesu a mnoho lidí přišlo o značné investice. Zatím není jasné, jestli dojde k návratu, nebo co se vlastně stane. NFT ale ztrácí jednoho významného partnera.

Meta a konec s NFT?

Společnost Meta ohlásila minulý rok, že má velké plány s NFT. Dokonce zazněly i takové predikce, že tento typ krypto obsahu může být použit i v metaverse (virtuální prostředí společnosti Meta). Například takové oblečení avatarů může být NFT, díky čemuž by nemělo být možné kopírovat jen tak vzhled. Současně by se jednalo o digitální produkt, který by si museli uživatelé zakoupit.

Plány ale vzaly za své a došlo na oznámení, že NFT už nemá takovou prioritu pro firmu Meta. Konkrétně budou ukončeny veškeré projekty, které měly NFT zakomponovat do sociálních sítí Facebook a Instagram. Dojde ke změně kurzu a Meta se zaměří na větší podporu Reels a také na projekty umožňující rychlý převod peněz skrze platformu Messenger.

Messenger se vrátí do aplikace Facebook

Dnešní oznámení není ani tak moc překvapující, když Meta ukončila projekt krypto peněženky před nějakým časem. Zřejmě svět kryptoměn dostal těžkou ráno a bude se muset dlouho vzpamatovávat, aby dostal důvěru velký společností. Jestli se někdy dočkáme návratu věhlasu, nevíme, ale současná situace stále není optimální.

