Apple pracuje na vylepšení AirPods

Začalo se spekulovat, že Apple chystá na revizi AirPods Max, HomePod mini a dokonce se mají chystat levnější AirPods. Dá se předpokládat, že se na další konferenci nebo při jakékoliv příležitosti představení bude chlubit ještě pokročilejšími vlastnostmi při reprodukci zvuku. Více se společnost zaměří na prostorový zvuk, ale kromě toho bychom se mohli dočkat ještě jednoho zaměření.

Nejen pro poslech hudby

Mark Gurman z redakce Bloomberg přichází s informacemi, že Apple pracuje na pokročilejších technologiích pro svá sluchátka AirPods. Jeho zpráva není nějak moc přesná, ale uvádí, že sluchátka AirPods by se mohla stát i nástrojem pro diagnostiku zdraví, se zaměřením i na sluch. Mohla by například sloužit i pro diagnostiku samotného sluchu.

Představte si, že by vás jednou mohl systém varovat, že na základě nasbíraných dat o sluchu dochází ke zhoršování sluchu u jednoho nebo u obou uší. Apple by tak teoreticky mohl napomoci v časné diagnostice a pomoci uživateli řešit komplikace dříve, než by si toho všiml sám uživatel.

Samotná technologie není dle Marka ještě kompletní a nejdříve bychom se jí mohli dočkat za rok nebo dva. Navíc se Apple bude snažit o certifikaci u FDA, tedy u Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv.

