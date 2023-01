Android 14 zavede limity v instalaci aplikací z neznámých zdrojů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vývojáři aplikací pro Android se musí držet pravidel stanovených Googlem, respektive je musí splňovat, pokud chtějí mít svůj výtvor v Obchodě Play. To samozřejmě lze obejít umístěním do alternativního obchodu, ale tím se připraví o velký trh. Například nedávno došlo k navýšení limitu pro aplikace při publikaci v Obchodě Play. Vývojáři musí cílit software minimálně na Android 12, zejména kvůli bezpečnosti, podpoře funkcí a také kompatibilitě. To ale neznamená, že by docházelo k odstraňování aplikací s nižším zacílením. Ty zůstanou bez jakékoliv změny, tedy do doby, než bude chtít vývojář vydat aktualizaci. Jak se ukazuje, podobný limit bude zaveden přímo do systému.

Android 14 a omezení instalací

Pakliže nyní chcete nainstalovat velmi zastaralou aplikaci, která již není v Obchodě Play, nic vás v tom v podstatě nebrání. Stačí povolit instalaci z neznámých zdrojů a provést instalaci kýženého APK balíčku. Samozřejmě jsou s tím spojena rizika, že například aplikace může být infikovaní škodlivým zdrojovým kódem.

Android 14 tak trochu omezí instalaci z neznámých zdrojů tím, že nedovolí instalaci aplikací cílených na velmi nízkou verzi Androidu. Postupem času Google zavede limit, že aplikace bude muset cílit minimálně na Android 6 Marshmallow, přičemž se postupně bude tento limit zvyšovat. Samotní výrobci si budou moci tento limit upravovat v rámci možností.

Ve výsledku tedy bude postupně omezena možnost instalací aplikací staršího data vydání. Google si od toho slibuje omezení šíření malwaru a jiného škodlivého softwaru. Navíc se omezí komplikace s nepodporou moderních funkcí. Novinka nebude aplikována na aktuální ani starší verze Androidu. Je otázkou, jestli se to dotkne aktualizovaných mobilů na Android 14, nebo jen těch, které přijdou až s tímto systémem. Ten se má představit v tomto roce.

