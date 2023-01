Motorola představila aplikaci Moto Secure App

Zdroj: Motorola

Motorola dříve měla problémy uspět na trhu s moderními smartphony, ale dnes se zdá, že je značka v dobré kondici. Představuje poměrně dost nových zařízení, jako například nedávno novou sérii modelu Moto G. Kromě toho jsme se dočkali jednoho netradičního kousku. Kromě toho současně představila novou aplikaci Moto Secure App.

Aplikace Moto Secure App se dá považovat za takový jednodušší hub pro všechna bezpečnostní nastavení, o které by se měl uživatel zajímat, případně chtěl mít k nim rychlý přístup. Ostatně někdy najít něco v nastavení mobilu není jednoduché, byť zde existuje nějakou dobu vyhledávání, ale to musíte vědět, jak se daná položka jmenuje. Moto Secure App v tomto případě nabízí rychlou cestu zámku displeje a nastavení zabezpečení, a to i v případě oprávnění aplikací.

Kromě toho má k dispozici i pokročilejší ochranu založenou na technologii Thinkshield z dílny Lenova, tedy majitele Motoroly. Ta se soustřeďuje na detekci malwaru, phishingu a dalších hrozeb. K dispozici je ale jedna poměrně dobrá funkce, která se jmenuje Secure Folder, kam si můžete zamknout nejen soubory, ale i aplikaci. Třešinkou na dortu je možnost změnit ikonu a název jakékoliv aplikace, takže se dá tak trochu skrýt obsah, co máte na mobilu.

Novinka je k dispozici na smartphonu ThinkPhone a také na dvou nedávných novinkách Moto G53 a Moto G73. Plánuje se rozšíření i na další mobily s podporou Android 13, ale zatím není jasné, jestli bude k dispozici pro jakýkoliv mobil, nebo jen na mobily od Motoroly.

