Uniklé informace k nadcházející aktualizaci iOS 17 odhalují některé změny a také spcifikace iPhonů 15

Apple již tradičně na podzim představí řadu novinek, mezí kterými nebudou chybět nové iPhony, ale také nový operační systém iOS. Objevily se informace uniklé z vývoje nového iOS 17, které odhalují možné softwarové změny a také specifikace nových iPhonů 15.

Jaké novinky přinese iOS 17?

Informace pocházejí od společnosti LeaksApplePro říkají, že bychom se letos nemuseli dočkat tolik vizuálních změn, ale naopak bychom se mohli dočkat vylepšení v několika aplikacích. Významných změn bychom se mohli dočkat v aplikacích Hudba, Domácnost, ale také drobných vylepšení v aplikacích Najít, Mail, Připomínky, Soubory, Kondice a Peněženka. S příchodem iOS 17 by také mohlo dojít k představení nové aplikace v souvislosti s připravovaným AR/VR headsetem.

Kromě softwarových změn vývojový kód iOS 17 údajně také odhaluje některé specifikace nových iPhonů 15. Pakliže se tyto informace zakládají na pravdě, měly by všechny modely iPhone 15 přijít s Dynamic Island a USB-C rozhraním. Pouze modely iPhone 15 Pro a Ultra by však měly být vybaveny rychlejším rozhraním přenosu dat – USB-3.2. iPhony 15 Ultra by pak měly pravděpodobně obdržet software pro pokročilé zpracovávání fotek a videí.

