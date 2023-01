Ulefone Tab A8 je nový levný tablet, ale bez odolnosti

Ulefone Tab A8; Zdroj: Ulefone

Společnost Ulefone je spíše známá svými odolnými smartphony, kterých má velké množství. Sem tam se dočkáme běžného mobilu, ale dnes zde máme tablet Ulefone Tab A8. Ten není odolný, jak bychom očekávali. Výrobce v podstatě jen představil levné zařízení, které má relativně zajímavé vlastnosti, ale jedna specifikace mu škodí.

Ulefone Tab A8

Nový tablet zapadá do kategorie 10palcových. Rozlišení je zde Full HD+ a k dispozici jsou čtyři reproduktory. Díky tomu by měl mít přednosti zejména v konzumaci multimediálního obsahu. Nechybí konektor pro sluchátka, ale ten je umístěn netradičně v rohu zařízení. O nabíjení se zde stará USB C a také se nabízí POGO konektor pro připojení například obalu s klávesnicí.

Nechybí ani základní kamerová výbava, ale zde nejde o focení, spíše aby byla aspoň nějaká možnost záznamu čehokoliv. Mezi nesporné výhody patří podpora LTE a dokonce i VoLTE. Baterie má kapacitu 6580 mAh a je podporováno 10W nabíjení, což není nějak výborná rychlost. Dalo by se říci, že se jedná o slušně vybavený tablet, ale výrobce velmi dobře ví, proč neuvádí běžné označení procesoru. Ve specifikacích najdete jen nic neříkající název MediaTek MT6762V/WB. Bohužel se jedná o zastaralý Helio P22, který nenabízí dostatek výkonu a není určen na hraní. Měl by ale zvládat například přehrávání videa.

Cena je zde nastavena na 199,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 4 380 Kč. Pokud by Ulefon použil modernější procesor s vyšším výkonem za danou cenu, klidně bychom tablet doporučili, ale s takovou cenou nemá moc velké šance na trhu, zejména ve srovnání s konkurencí, například od Lenova.

Specifikace

displej: 10,1 palců, 1920 x 1200 pixelů, LCD

procesor: Helio P22

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 13 MPx AI kamera přední – 5 MPx

3.5mm jack

POGO

4 reproduktory

LTE, WiFi 5, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Bluetooth 5.0. USB C

rozměry: 238,7 x 157,5 x 7,35 mm; 483 gramů

baterie: 6580 mAh + 10W

Zdroj: androidheadlines.com



