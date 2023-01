OnePlus Ace 2 se začíná poodhalovat [aktualizováno]

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 29. 1.

O nadcházející novince OnePlus Ace 2 se spekuluje nějakou dobu a nyní se ukazuje, že se tento model testuje a prochází certifikacemi. Nyní se například dozvídáme, že bude existovat verze s 16 GB RAM, 512GB úložištěm, s Androidem 13 a hlavně bude mít procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Novinka by měla mít 120Hz AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Úhlopříčka by měla mít 6,7 palců. Zadní strana by měla mít sestavu 50+12+2 MPx a baterie zřejmě nabídne 5000 mAh s podporou 100W nabíjení.

Původní článek 22. 11.

Značka OnePlus z portfolia mateřské společnosti BBK Electronics přijde s další novinkou, která by se mohla na mobilním trhu postupně ukázat alespoň ve třech variantách. Chystaný OnePlus Ace 2 můžeme podle předchůdce očekávat později také jako Realme GT Neo 5 nebo OnePlus 11R. Prvního jmenovaného zástupce dnes přibližuje poměrně rozsáhlý únik a jeho součástí jsou možné specifikace.

Sklidí úspěch

Firma z šuplíku údajně vytáhne ověřený Fluid AMOLED displej o úhlopříčce 6,7 palce, u něhož nastaví 1,5K rozlišení či 120Hz obnovovací frekvenci. Kam bude umístěna selfie kamerka není zatím upřesněno, ale ta získá rozlišení 16 megapixelů. Výkonnostní stránku pod křídla dostane procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus od Qualcommu. K tomu rovnou nasadí několik paměťových konfigurací. Konkrétně k 8/12/16GB paměti RAM připojí 128/256GB úložiště.

Uživatelé v zadní části asi využijí celkem tři objektivy fotoaparátu, kde hlavní roli má plnit 50MPx senzor IMX890 od Sony. Následovat ještě bude 8MPx a 2MPx senzor. Baterie s kapacitou 5 000 mAh by si měla pohoršit u technologie urychlující nabíjení, kterou údajně poníží ze 150 Wattů na rovných 100 Wattů. Posledním dílkem do skládačky tentokrát je operační systém Android 13 pod nadstavbou ColorOS.

