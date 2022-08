Facebook je zdrojem reklam na aplikace obsahující nebezpečný malware

Zdroj: Dotekomanie.cz

Bezpečnostní experti odhalili, že sociální síť Facebook je zdrojem velkého množství potenciálně nebezpečných aplikací obsahujících malware.

Aplikace obsahující malware jsou nabízeny na Facebooku

Tyto aplikace jsou navíc poměrně intenzivním až agresivním způsobem propagovány v rámci reklamních kampaní. Obvykle se jedná o aplikace, které se tváří, že mají za úkol optimalizovat telefon, nebo zařízení zbavit spywaru a malwaru. Opak je pravdou a samy tyto aplikace jsou spaware, který se na telefonu snaží maskovat a například na zařízení zobrazovat nevyžádané reklamy.

Aplikace zneužívají komponenty Content Provider v systému Android. Vždy když je instalována nějaká aplikace využije této komponenty pro zobrazení reklamy, což ve finále vypadá jako by reklamu zobrazovala nově instalovaná aplikace.Aplikace rovněž do systému instalují trvalou službu, která má na starost trvalé zobrazování reklamy.Pokud by uživatel tuto službu ukončil, ta se opět na pozadí spustí.

Všechny škodlivé aplikace, které byly společností McAfee odhaleny, byly z obchodu Google Play odstraněny. Jednalo se především o tyto aplikace:

Junk Cleaner

EasyCleaner

Power Doctor

Super Clean

Full Clean -Clean Cache

Fingertip Cleaner

Quick Cleaner

Keep Clean

Windy Clean

Carpet Clean

Cool Clean

Strong Clean

Meteor Clean

Aplikace si na základě masivní reklamní kampaně stáhli uživatelé po celém světě. Nejvíce ohrožení byli uživatelé v zemích Jižní Korea, Japonsko a Brazílie.

