Samsung oznámil funkci Režim opravy, uchrání vaše data

Zdroj: Samsung

Zabezpečení mobilních telefonů se zvyšuje každým rokem. Dnes je již běžné používat biometrické ověření a také pokročilejší softwarové ochrany. To je vše pěkné, ale v případě zaslání mobilního telefonu do servisu, tak jste měli jen dvě možnosti. Uvést mobil do továrního nastavení, s čímž souvisí zálohování, obnovování a další úkony. Případně musíte poskytnou heslo servisu, aby ověřili funkcionalitu. Právě proto Samsung vytvořil funkci Režim opravy.

Režim opravy a Samsung

Novinka se dá popsat velmi jednoduše. Po aktivování Režimu opravy se mobilní telefon uvede do speciálního režimu, v kterém nejsou dostupné jakékoliv osobní informace a k dispozici jsou jen základní aplikace bez dat. Mobil tedy funguje velmi omezeně, co se týče softwarové výbavy, ale dostatečně na to, aby servis mohl prověřit funkce.

Při aktivování Režimu opravy se mobil restartuje do tohoto módu. Následně po návratu ze servisu vypnete tuto funkci, s čímž souvisí restartování. Všechna data a aplikace máte opět k dispozici. Dle Samsungu servis nemá možnost se dostat k datům uživatele při aktivovaném režimu oprav.

Samsung ale novinku představil jen pro sérii mobilů Galaxy S21. Novinka je součástí nové aktualizace systému, ale není jasné, na jakých trzích bude. Firma ji zatím představil jen v Jižní Koreji a uvedla, že ji plánuje zpřístupnit u vybraných mobilů. Zatím nevíme, jestli bude k dispozici i v Evropě, ale je možné, že se k nám dostane, jen s nějakým zpožděním.

Zdroje: phonearena.com, news.samsung.com



