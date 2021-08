Google pozastavil vývoj Pixelu s ohebným displejem [aktualizováno]

Zdroj: Google

Aktualizováno 19. 8.

V posledních dnech se objevují další náznaky a spekulace kolem výbavy nadcházejících smartphonů Pixel 6 a Pixel 6 Pro, které již Google ukázal, tedy jen podobu. Nejčerstvější únik specifikací nesl také informaci kolem Pixelu s ohebným displejem. Dle nejmenovaného zdroje ze společnosti Google byl celý projekt odložen na neurčito. Bohužel nejsou známé další detaily, ale lze odhadovat, že se takového zařízení nedočkáme příští rok.

Původní článek 6. 8.

Společnosti zpravidla pracují přes rok na nových zařízeních. V podstatě v době, kdy dojde například na představení top modelu, již běží práce na další generaci, která přijde po jednom roce. Někdy mají firmy rozjeté plány na dva a více let dopředu. Google není výjimkou a je všeobecně známo, že pracuje vždy na několika modelech současně, přičemž do prodeje zamíří jen některé z nich. Nyní se ale podařilo získat informace o novinkách na příští rok.

Ohebný Pixel?

Redaktoři webu 9to5google měli příležitost nahlédnout do interního dokumentu společnosti Google, kde jsou zmíněny představené modely a také ty, které teprve budou uvedeny. Konkrétně se v textu zmiňuje například nedávná novinka Pixel 4a a také nadcházející modely Pixel 4a 5G a Pixel 5, které se představí v horizontu pár měsíců. Ostatně Google potvrdil příchod těchto smartphonů.

Zatím by se nejednalo o nic neobvyklého, ale v dokumentu se také uvádí Pixel 5a, tedy nadcházející model, jenž by se měl představit až za rok. Aby toho nebylo málo, jsou zmíněna kódová označení raven, oriole a passport. Ta nemusí korespondovat s názvy v AOSP (Android Open Source Project). Google je následně přejmenuje na názvy ryb, což je zažitá strategie.

Dle odhadu redaktorů jsou zařízení raven a oriole nadcházející modely Pixel 6 a 6 XL. Poslední zmíněné zařízení je v dokumentu popsáno jako ohebný mobil. Nějakou dobu se spekuluje, že Google koketuje s ohebným displejem, ale až nyní máme více méně k dispozici potvrzení, že se tak skutečně děje.

Zařízení passport má být dle dokumentu představeno na konci příštího roku. To může být pravda, ale zatím bychom se na to nespoléhali, jelikož Google může změnit své plány a odložit uvedení. Stačí připomenout například hodinky Pixel, na kterých se pracuje v Googlu již několik let. Otázkou je, jestli by měl Google vstoupit do segmentu ohebných zařízení, když zatím není jasno, jestli vůbec uspějí.

