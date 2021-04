Nově v českých obchodech – Note 10, Galaxy A02, ROG Phone 5

Zdroj: Dotekomanie.cz

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

ROG Phone 5

Nový herní smartphone od Asusu byl představen před pár týdny a postupně se objevuje v českých obchodech. Asus ROG Phone 5 se tentokrát nabízí ve verzi s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm.

Specifikace ROG Phone 5

displej: 6,78 palců, 2448 × 1080 pixelů (Full HD+), 144 Hz, OLED, 10-bit, HDR, 20.4:9, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 888

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128GB (UFS 3.1) 12GB LPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1) 16GB (ROG Phone 5 Pro) LPDDR5 RAM + 512GB (UFS 3.1) 18GB (ROG Phone 5 Ultimate) LPDDR5 RAM + 512GB (UFS 3.1)

Android 11 + ROG UI

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 13 MPx, 125˚, f/2.4 5 MPx, makro, f/2.0 přední – 24 MPx, f/2.0

3.5mm audio jack, stereo reproduktory ESS Sabre ES9280AC Pro, HyperStream II QUAD DAC Dirac HD OZO Noise Reduction Technology

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 172,8 × 77,2 × 10,29 mm, 238 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5), USB Type-C, NFC

baterie: 6000 mAh + 65W

Samsung Galaxy A02

V lednu Samsung představil model Galaxy A02 a nyní se již objevuje v českých obchodech. Nabízí se nejvyšší verze s 64GB úložištěm. Cena se pohybuje kolem 4000 Kč, za kterou se nabízí mobil aspoň s větší kapacitou baterie.

Specifikace Samsung Galaxy A02

displej: 6,5 palců, 1560 × 720 pixelů, HD+, LCD

procesor: 1,5GHz, 4 jádra, MediaTek MT6739W

verze: 2GB RAM + 32GB Storage 3GB RAM + 32GB / 64GB

Android 10 + Samsung One UI

Dual SIM (nano + nano + microSD)

foťáky: zadní – 13 MPx, f/1.9 2 MPx, makro, f/2.4 přední – 5 MPx, f/2.0

3.5mm audio jack, Dolby Atmos

rozměry: 164 x 75,9 x 9,1 mm, 206 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

baterie: 5000 mAh + 7,75 W

UleFone Note 10

V lednu společnost UleFon představila model Note 10, který jde tak trochu do boje s Galaxy A02. Jedná se o mobil zapadající do Android Go kategorie a nabízí podobné specifikace. Jsou o něco nižší v některých ohledech, ale je zde navíc čtečka otisků prstů a větší kapacita baterie s rychlejším nabíjením. Na druhou stranu procesor nebude příliš výkonný a také je použit stařičký konektor microUSB.

Specifikace UleFone Note 10

displej: 6,52 palců, 1600 × 720 pixelů, HD+, LCD

procesor: UNISOC SC9863A, 8 jader, 1,6 GHz

2GB RAM

úložiště: 32 GB + microSD

Android 11 (Go)

Dual SIM

foťáky: zadní – 8 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 8 MPx

3.5mm audio jack, microUSB

čtečka otisků prstů

rozměry: 165 x 77 x 9,7 mm, 203 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

baterie: 5500 mAh + 10 W



