Galaxy A03s je levnější novinka s pořádnou baterií

Samsung Galaxy A03s; Zdroj: Samsung

V lednu tohoto roku jsme se dočkali představení modelu Galaxy A02, který se následně v dubnu dostal do českých obchodů. Ani jsme nečekali, že by nástupce přišel tak rychle. Samsung zavedl do své nabídky model Galaxy A03s. Pokud byste hledali Galaxy A03, tak ten neexistuje, aspoň zatím. Možná bude uveden později.

Samsung představil Galaxy A52s 5G, mírně vylepšený model

Nově se čtečkou

V porovnání s Galaxy A02 je zde několik vylepšení, ale i tak je Galaxy A03s mobil zapadající do nejnižší třídy. Co se ale nezměnilo, je samotný displej, který má stále 6,5 palců a nabízí HD+ rozlišení. I baterie zůstala stejná a nabízí 5000 mAh. První větší změny se odehrály na zadní straně, kde jsou nyní tři foťáky. Základní má 13 MPx a další dva jsou pod 2 MPx, poslouží pro makro focení a určení hloubky ostrosti.

Další pozitivní změna je integrace čtečky otisků prstů na boční stranu. Samsung se zaměřil i na základní specifikace, takže základní verze má rovnou 3 GB operační paměti, ale je zde i varianta se 4 GB. Úložiště může narůst až na 64 GB, přičemž se nezapomnělo na podporu microSD karty o velikosti až 1 TB.

Z nějakého důvodu Samsung použil procesor Helio P35, který byl uveden před pěti lety. Možná měl použít modernější čip, například ze série Helio G od Mediateku. Samsung Galaxy A03s začíná s cenou na 3 400 Kč (přibližný přepočet). Zatím nemáme informace o dostupnosti v Česku, ale jakmile se cokoliv změní, budeme vás informovat.

Specifikace Samsung Galaxy A03s

displej: 6,5 palců, 1560 × 720 pixelů, HD+, LCD

procesor: Helio P35

verze: 3GB RAM + 32GB 4GB RAM + 64GB

Android 11 + Samsung One UI

Dual SIM (nano + nano + microSD)

foťáky: zadní – 13 MPx, f/1.9 2 MPx, makro, f/2.4 2 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 přední – 5 MPx, f/2.0

3.5mm audio jack, Dolby Atmos

čtečka otisků prstů

rozměry: 164,2 x 75,9 x 9,1 mm, 196 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS

baterie: 5000 mAh

Zdroj: fonearena.com



