Samsung představil nový typ OLED displeje

Zdroj: Samsung

Samsung zpravidla představí klíčové technologie pro nadcházející produkty s předstihem. Zpravidla se tak dozvíme o procesoru, který bude použit. V podstatě tak láká na novinky, ale tentokrát si chvíli počkal a s mírným zpožděním představuje nový typ displeje. Novinka se jmenuje Eco2 OLED.

Eco2Â OLED

Samotný název vychází ze slov „Efficient power Consumption + Eco-friendly Component“, která znamenají, že displej má nižší spotřebu a je ekologických komponentů. Ve své podstatě došlo na úpravu vytvoření celého displeje, konkrétně ohebného panelu. Původní generace měla jednu vrstvu navíc, tzv. polarizátor. Ten by součástí hlavně kvůli redukci odrazu okolního světla. Bohužel ztěžoval průchod světla ze samotného OLED panelu, takže musel vynaložit více energie, aby jas byl dostatečný.

Samsung u Eco2 OLED integroval tuto složku přímo do panelu, díky čemuž má displej méně vrstev. To se navíc odrazilo na celkové spotřebě energie. Dle interního testování společnosti Samsung došlo na snížení o 25 %, což je poměrně znatelná hodnota. Kromě toho samotné světlo prochází o 33 % lépe ve srovnání s předchozí generací.

Samsung dodává, že navíc tato technologie pomohla v lepší integraci kamery pod displej, když kamera nemusí bojovat s polarizátorem. Jak asi tušíte, tento nový typ displeje byl použit u nedávné novinky Samsung Galaxy Z Fold3. Dá se očekávat, že Eco2 OLED se objeví u o ohebných mobilů jiných značek.

Zdroj: techradar.com

