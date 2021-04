Samsung Galaxy A52 5G – král střední třídy? [recenze]

Samsung Galaxy A52 5G; Zdroj: Dotekománie.cz

Při pohledu na statistiky prodejů za loňský rok zjistíme, že Samsung Galaxy A51 bezkonkurenčně dominoval prodejům, co se týká smartphonů s Androidem. Upřímně, sám tomu moc nerozumím, jelikož Galaxy A51 za svou cenu nenabízela nic navíc, co by konkurence neměla.

Naopak nedávno představený Galaxy A52 (5G) kombinuje skvělý poměr cena/výkon, který je podpořen například hlavním 64MPx objektivem s optickou stabilizací, krásný AMOLED displej s 90 či 120 Hz, stereo reproduktory, či dokonce po několika letech opět voděodolnost IP67. Bude-li takový mix výbavy stačit alespoň na vyrovnání úspěchu staršího sourozence, nebo je zde až moc kompromisů na jiných místech, se vám pokusím nastínit v této recenzi.

Obsah balení

Telefon obdržíte již ve standardní bílé krabičce typické pro Samsung, bohužel toho v ní moc nenajdeme. V balení se nachází pouze 15W nabíjecí adaptér společně s USB-A/USB-C kabelem, jehla pro SIM, manuály a také samotný smartphone. Balení bych přirovnal například ke Galaxy S20 FE (recenze), jelikož ani zde nenajdeme žádná sluchátka či pouzdro. Podobně je tomu také u přibalené nabíječky, která podporuje nabíjení maximálně 15 watty, zatímco samotný smartphone snese až 25 wattů. Alespoň zde ale nabíjecí adaptér máme, u Galaxy S21+ (recenze) či Galaxy S21 Ultra (recenze), které jsme také testovali, je totiž pouze kabel.

Nový design, stále však jen plast

Samsung u letošních A52 a A72 zásadně pozměnil design zadní strany, zejména fotomodul pak připomíná S21 Ultra. Na testování mi dorazila bíla varianta, a i když jsem nejvíce chtěl modrou variantu, hned během prvních pár minut jsem si bílou barvu zad zamiloval. Působí velice elegantně a velké černé objektivy ji skvěle doplňují. Co se týká úpravy zad, tak i přes použitý plast si nemohu stěžovat. Osobně mi plastová záda nevadí. Zde navíc Samsung plast naplno přiznal, nejedná se tedy o žádný „glasstick“, jako u S21 či S20 FE. Záda mají matnou povrchovou úpravu a zařízení neklouže ani ve zpocených prstech. Velmi také chválím modul fotoaparátů, který nad povrch vystupuje jen lehce, telefon se tak při položení na stůl se téměř nekývá.

Záda jsem jen chválil, k rámečku mám však nějaké výhrady. Ne, že by konstrukce nebyla pevná, právě naopak. Jen bych u zařízení za 11 tisíc čekal již rámeček z kovu, nikoliv z plastu. U 4G verze za 9 tisíc korun se to však dá ještě přežít, stále však chybí příjemný kovový chladivý pocit. Kromě použitého plastu mám však ještě jednu výtku, která souvisí s konstrukcí, a tím je použití obyčejného vibračního motorku. Jasně, pořád se pohybujeme ve střední až vyšší střední třídě, pokud jste ale někdy používali telefon s pořádnou haptickou odezvou, jistě mi dáte za pravdu, že uživatelský zážitek je pak mnohem příjemnější. Samotné vibrace nejsou nikterak strašné, ale jinak docela příjemný pocit z používání lehce kazí.

Rám zařízení v sobě ukrývá také zapínací tlačítko a kolébku hlasitosti na pravé straně, jejichž umístění je ideální a jsou tak akorát na dosah prstu. Na spodní straně je pak standardní USB-C pro nabíjení, jeden z dvojice reproduktorů, zachován zůstal také 3,5mm jack. Na horní straně si našel místo pouze hybridní šuplíček pro dvojici nanoSIM karet, potažmo nanoSIM + microSD kartu.

Na přední straně upoutá 6,5 palců velký displej s průstřelem pro selfie kamerku a také druhý reproduktor, který společně se spodním vytváří stereofonní zvuk. Telefon není ani příliš těžký díky váze 189 gramů a rozměry 159,9 x 75,1 x 8,4 mm jsou na zařízení s 6,5 palcovým displejem také přijatelné. Na závěr musím také zmínit certifikaci IP67, díky které zařízení přežije nejen déšť, ale také občasnou koupel ve vodě.

Zvukový projev

Samotnému zvukovému projevu se u zařízení střední třídy moc často nevěnuju, jelikož jejich zvuková reprodukce většinou nestojí za delší zmínku. U A52 však musím udělat výjimku, jelikož zde stereoreproduktory odvádí opravdu velmi slušnou práci. Nejenže jejich hlasitost je na dostatečné úrovni, velice příjemně mě překvapila také jejich kvalita. Na kvalitu S20 či S21 nedosahuje, na střední třídu si ale na kvalitu reprodukovaného zvuku nemohu stěžovat.

Nádherný AMOLED displej se 120 Hz

Mezi Galaxy A52 a A52 5G jsou dva rozdíly, z nichž se jeden týká displeje, konkrétně jeho obnovovací frekvence. Zatímco A52 nabízí „pouze“ 90Hz AMOLED panel, A52 5G disponuje rovnou 120Hz obnovovací frekvencí. Z osobní zkušenosti ale vím, že pokud vedle sebe porovnáte 90 a 120Hz panel, rozdíl je opravdu jen minimálně znatelný. Ostatní parametry displeje jinak zůstaly naprosto stejné. Dostanete tedy 6,5 palců velký SuperAMOLED panel s FullHD+ rozlišením, poměrem stran 20:9 a jasem až 800 nitů, čitelnost tak je skvělá za všech podmínek. Celkově tak hodnotím displej kladně. Barvy jsou typicky pro AMOLED krásně syté, pozorovací úhly jsou skvělé, čitelnost i na ostrém slunci je bezproblémová, nechybí možnost always-on, a díky výkonnému hardwaru plně využijete také 120 Hz.

I když se mi displej jako takový moc líbí, přeci jen k němu mám nějaké výhrady, které za danou cenovku mohou lehce zklamat. To, že selfie kamerka se nachází v malém průstřelu uprostřed displeje, se mi velice líbí a toto umístění mám mnohem radši než výřez nebo průstřel v rohu. S narušením displeje tak souvisí také rámečky okolo něj, které sice nejsou nějak obrovské, v telefonu za 9, potažmo 11 tisíc bych ale přece jenom radši viděl o něco užší rámečky.

Čtečka otisků prstů

Kromě lehce větších rámečků okolo displeje mám také drobné výtky ke čtečce otisků prstů, která je zde integrovaná do displeje. S její spolehlivostí jsem byl spokojený, můj prst rozpoznala téměř vždy a druhý, pokud k odemčení byl potřeba jen zřídka. Co už ale lehce pokulhává, je její rychlost. Při přímém porovnání s vivo Y70 (recenze), které je o 3-5 tisíc levnější, A52 5G v rychlosti zaostává. Pokud nemáte předešlé zkušenosti s optickými čtečkami v telefonech střední třídy, budete pravděpodobně spokojeni, pokud jste ale vlastnili jiný smartphone podobné cenovky s optickou čtečkou v displeji, rychlost vás může mírně zklamat. Někomu může také vadit její umístění, které je poměrně nízko, mně osobně ale toto umístění maximálně vyhovuje.

Snapdragon 750G s podporou 5G namísto Snapdragonu 720G

Použitý procesor je další rozdíl, kterým se A52 5G odlišuje od levnější A52. Galaxy A52 5G tedy dostala Snapdragon 750G, který nabízí nejenom dostatek výkonu pro veškeré běžné operace, ale také podporu sítí 5G. Běžnými operacemi je myšleno zejména procházení systémem, prohlížení sociálními sítěmi a podobně, problém ale nebudete mít ani s hraním náročných her. Například Asphalt si na plné detaily nezahrajete, Call of Duty nebo 2D tituly nejsou problém za žádné situace.

Díky 6GB operační paměti souběžně udržíte v běhu velké množství aplikací a přepínání mezi nimi nenarušuje jejich opětovné načítání. Pro ukládání dat pak slouží 128GB interní úložiště, které můžete rozšířit paměťovými kartami. Když už jsme u té paměti, neodpustím si lehce rozebrat takový paradox, který Samsung u A52 (5G) použil. Zatímco základní A52 si můžete zakoupit ve verzi s 6 GB RAM a 128GB úložištěm, nebo s 8 GB RAM a 256GB úložištěm, A52 5G je dostupná pouze verzi 6+128 GB. Nicméně, 6 GB operační paměti je dle mě alespoň prozatím dostatečná, stejně jako 128 GB úložného prostoru, v zařízení za 11 tisíc bych ale raději viděl alespoň 8GB operační paměť.

Specifikace Galaxy A52 5G

displej: 6,5 palců, 1080 x 2400 pixelů (Full HD+), Super AMOLED, 120 HZ, Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 750G

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS, f/1.8 12 MPx, ultra širokoúhlý, f/2.2 5 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 5 MPx, makro, f/2.4 přední – 32 MPx

Android 11 + OneUI

čtečka otisků prstů v displeji

stereo reproduktory, Dolby Atmos

IP67

5G, LTE, WiFi, Bluetooth, 3.5mm jack

rozměry: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, 189 gramů

baterie: 4500 mAh + 25W nabíjení

Operační systém a prostředí

Jistě pro vás nebude překvapením, že v A52 (5G) je nainstalován Android 11 společně s nejnovější verzí grafického prostředí od Samsungu, OneUI 3.1 Prostředí se tak ničím neliší od jiných zařízení tohoto výrobce, můžete si jej stále stejně upravit dle preferencí a OneUI celkově hodnotím jako jednu z mých nejoblíbenějších nadstaveb, ne-li tu nejoblíbenější. Zatímco u A72, která má Snapdragon 720G, a občas se tak nějaké animace díky slabšímu hardwaru zaškubnou, u A52 5G jsem žádné delší prodlevy či trhané animace nezaznamenal. Otázkou však je, jak je na tom základní A52 se stejným procesorem jako A72, jakkoliv to ale může působit hrůzostrašně, toho, že se vám zařízení bude za měsíc nesnesitelně sekat, se bát nemusíte.

Samsung měl dříve také ve zvyku instalovat do svých smartphonů poměrně dost zbytečných aplikací, postupně ale od této strategie upouští. Pořád zde dostanete pár zdvojených aplikací, jako emailový klient, kalendář, aplikace pro hodiny a podobně, jinak je ale prostředí krásně čisté a ničím nerušené. S plynulostí souvisí také podpora ze strany výrobce a na té Samsung ohromně zapracoval a konkurenci zadupal do země. Nejen na A52 5G dostanete 3 nové verze Androidu, ale také rovnou 4 roky bezpečnostních záplat. Ty jsou momentálně sice aktuální k 1. únoru, i tak je to ale na zařízení střední velmi slušné.

64MPx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, ostatní také dobře poslouží

Jestli společnost Samsung v něčem na svých telefonech exceluje, pak to jsou kromě displeje také fotoaparáty. U letošních modelů A52 a A72 jsme se mimo 12MPx širokoúhlého objektivu a dvou 5MPx snímačů dočkali také 64MPx hlavního fotoaparátu, který nezvykle na svou cenovku přináší optickou stabilizaci obrazu.

Hlavní fotoaparát

Hlavní fotoaparát s optickou stabilizací byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se na A52 tak těšil, a musím říct, že má očekávání splnil. 64MPx objektiv odvádí opravdu velmi dobrou práci. Dynamický rozsah je skvělý, barvy jsou typicky pro Samsung lehce saturovanější a během dne jsou snímky ostré tak akorát. Snímky mají defaultně rozlišení 16 MPx díky skládání 4 pixelů do jednoho, můžete ale pořizovat i 64MPx fotografie. Tím však na kvalitě fotky nijak nepřidáte, naopak spíše jen zabere mnohem více místa.

Podobné hodnocení platí také o fotkách pořízených večer, jen se mi zdá, že snímky jsou někdy až moc nepřirozeně přeostřené, což může působit uměle. Díky optické stabilizaci ale nejsou fotky nijak rozmazané a focení s delší dobou závěrky není problém ani z ruky. Noční režim focení za horšího světla výrazně pomáhá a osobně bych bez něj focení v noci nedoporučoval.

Ultraširokoúhlý fotoaparát

Tak jako jsem byl spokojený s hlavním objektivem, má radost přetrvávala i u ultraširokoúhlého fotoaparátu. Pořízené fotografie mají skvělý dynamický rozsah, ostrost je velmi slušná, jen barvy se mi zdají v porovnání s hlavním objektivem lehce vybledlejší a barevné podání obou snímačů je nekonzistentní.

Ultraširokoúhlý objektiv také podporuje noční režim pro focení v noci, výsledné fotografie však na kvalitě za hlavním fotoaparátem rapidně ztrácí. Zde tedy není focení s nočním režimem doporučení, ale spíš nutnost. I tak bohužel dostanete pouze průměrné fotografie, konkurenci však jednoznačně poráží.

5 + 5 MPx

Většinou dvojice 2 + 2 MPx nedává vůbec žádný smysl a jsou na zařízení spíše jen do počtu, při rozlišení 5 MPx ale už smysl dávat začínají. Tedy alespoň makro, snímač pro rozmazání pozadí je dle mě pořád zbytečný a dokáže jej nahradit software. Co se ale týká makro fotoaparátu, díky vyššímu rozlišení jsou snímky již použitelné a například na sociálních sítích byste se za ně nemuseli stydět.

Výdrž a nabíjení

Integrovaná baterie, která je samozřejmě nevyměnitelná, dostala kapacitu 4500 mAh a stará se o poměrně slušnou výdrž na jedno nabití. Pokud budete smartphone hodně zatěžovat, jeden náročný den téměř vždy přežijete. Při běžném používání, kdy sem tam zkontrolujete sociální sítě, uděláte pár fotek a telefon nadměrně nevytěžujete, není problém dosáhnout také na den a půl používání. Se dvěma celými dny spíše nepočítejte.

Nabíjet pak můžete výkonem až 25 wattů, v balení však dostanete jen 15W adaptér, což je trochu škoda. I tak ale nabíjení netrvá extrémně dlouho a z nuly na 100 % se dostanete asi za hodinku a půl. Velmi rád bych zde viděl také cívku pro bezdrátové nabíjení, to se tentokrát bohužel nekoná.

Celkové zhodnocení A52 5G

Suma sumárum, až na pomalejší čtečku otisků prstů hodnotím Samsung Galaxy A52 5G velice kladně. Velmi se mi líbil plynulý a jasný AMOLED displej, projev stereoreproduktorů, fotoaparáty odvádí taktéž velmi dobrou práci, výdrž nezklamala, certifikace IP67 je taková třešnička na dortu. I když je konstrukce výhradně plastová a namísto haptické odezvy je zde pouze vibrační motorek, A52 jsem používal ohromně rád. A to sám sebe hodnotím jako poměrně náročného uživatele, který v ruce držel už mnohem dražší telefony. Pokud tedy vybíráte smartphone střední třídy s cenovkou okolo 10 tisíc, koupi A52 doporučuji všema deseti. Pro mnoho z vás tu ale jistě stále zůstává jedna otázka…

Galaxy A52, nebo Galaxy A52 5G?

Vyplatí se přidat 2 tisíce a za 11 tisíc si pořídit A52 5G, nebo je lepší investice A52 za 9 tisíc? Na to vám bohužel nedám jednoznačnou odpověď, pokusím se vám ji alespoň nastínit. Pokud žijete v oblasti, kde není prozatím pokrytí 5G, jako například já, koupě dražšího modelu je jen kvůli této podpoře zbytečná. 5G je stejně u nás prozatím v plenkách a jeho rychlosti v lepším případě alespoň lehce překonávají dosavadní LTE sítě, jako investice do budoucna je to jistě plus. Patříte-li ale mezi uživatele, kteří si kupují telefon na rok a poté opět přechází na novější model, s klidem můžete sáhnout po levnější A52. Rozdíl mezi 90 a 120 Hz pozná jen velmi zkušené oko a pro běžné uživatele, kteří na telefonu nehrají náročné hry, bohatě postačí výkon, který poskytuje Snapdragon 720G použitý v A52. Osobně bych tedy koupil zřejmě levnější A52, preference má ale každý jiné a někdo si za příplatek 2 tisíc korun pořídí A52 5G.

Klady

velmi dobré fotoaparáty

krásný AMOLED displej

120 Hz

vysoký jas

překvapivě slušný zvuk

IP67

mnoho barevných variant v pastelovém provedení

Zápory

pomalejší čtečka otisků prstů

kompletně plastová konstrukce

uvítal bych bezdrátové nabíjení

Za poskytnutí produktu děkujeme partnerovi Smarty.cz. Samsung Galaxy A52 5G si můžete zakoupit ZDE.



