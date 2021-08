V červenci představený nový tablet MatePad 11 se dostává na český trh. Cena byla nastavena na 10 990 Kč, přičemž budete si moci vybrat dárek zdarma, respektive jednu ze sad dárků. První obsahuje sluchátka FreeBuds 4i a hodinky Watch GT2 Pro, druhá pak nabízí pouzdro a klávesnici k tablet, stylus Huawei M-Pen 2. generace a sluchátka FreeBuds 4i. Huawei MatePad 11 bude k předobjednání od 23. srpna v oficiálním e-shopu společnosti Huawei.

Společnost Huawei představila svůj nový MatePad 11, který tak doplní již představené modely MatePad Pro 12.6 a MatePad Pro 10.8. MatePad 11 je vybaven 10,5palcovým WQXGA LCD displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz. Panel podporuje stylus M-Pencel druhé generace, který nabízí 4 096 úrovní citlivosti tlaku a 2ms latenci.

Srdcem nového tabletu je octa-core procesor Snapdragon 865, který byl vyroben za pomocí 7nanometrové výrobní technologie. Spolu s ním je k dispozici také Adreno 650, který se stará o grafický výkon. Pro dočasně spuštěné aplikace a dokumenty je připravena operační paměť s kapacitou 6 GB. V prodeji budou hned tři varianty lišící se ve velikosti vnitřního úložiště – 64/128/256 GB. V jakémkoliv případě však bude možné paměť rozšířit pomocí microSD karty až o 1 TB.

Tablet běží na novém operačním systému HarmonyOS 2 a připojit k němu můžete klávesnici i myš. Díky tomu bude jednodušší správa videí na cestách a správa dalších náročnějších PC úkolů. Zadní strana tabletu je vybavena 13megapixelovým fotoaparátem s automatickým zaostřováním a 8megapixelovým širokoúhlým fotoaparátem. Celkově zařízení nabízí čtyři reproduktory a 7 250mAh baterii s podporou 22,5W rychlého nabíjení.

Huawei MatePad 11 bude v prodeji v barvách Island Blue, Dark Lime a Frosty Silver, přičemž cena startuje na 385 dolarech a vyšplhat se může až na 509 dolarů. V současnosti jsou připraveny objednávky pro čínský trh.

Zdroj: fonearena.com

MatePad 11 se 120Hz displejem a HarmonyOS 2 přichází do Česka [aktualizováno]

