Magnetické proužky zmizí z platebních karet, nechť žijí čipy a NFC

Platební karty mají stále stejnou velikost, ale mají za sebou také technologický vývoj. Pokud nebudeme počítat způsob výroby a použité materiály, tak kromě základních vyražených údajů a bezpečnostního čísla získaly navíc čip a také NFC pro bezkontaktní placení. Vše ve jménu vyšší bezpečnosti a rychlejší použitelnosti. Stále ale disponují magnetickým proužkem, který je zároveň nejméně bezpečný. Ostatně jste asi zaznamenali případy skimmingu. Právě tento prvek v dohledné době zmizí z platebních karet.

Skimming: „Takto je označováno podvodné jednání, při kterém pachatelé zkopírují údaje z magnetického proužku platební karty bez vědomí jejího OPRÁVNĚNÉHO držitele. Takto získané údaje pachatelé zneužijí tím, že je následně nahrají na předem připravený nosič dat – padělek platební karty, kterým nejčastěji bývá bílý plast. Ten je opatřen pouze magnetickým proužkem.“, MVČR

Jen čipy a NFC

Společnost Mastercard, vydavatel platebních karet, oznámila, že v roce 2029 již nebude vydávat platební karty s magnetickým proužkem. Tento prvek jednoduše zmizí z nových karet, ale to ještě neznamená, že magnetický proužek nebude podporován. První se budou muset nahradit všechny karty, ale to potrvá nějakou řadu let.

Firma uvedla, že za první čtvrtletí tohoto roku zaznamenala o jednu miliardu více bezkontaktních plateb v porovnání se stejným obdobím v minulém roce. Jedná se tedy o trend, kdy majitelé platebních karet začínají dávat přednost modernějším způsobům. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku bylo 45 % všech platebních transakcí provedeno bezkontaktním způsobem rámci celého světa.

Mastercard si ale pospíší na některých trzích. Například v Evropě již nebude vydávat platební karty s magnetickým proužkem již od roku 2024 (v USA až od 2027). To se dotkne i České republiky a Slovenska, kde je pro to podstatný důvod. Mastercard přímo uvádí, že obě země jsou v používání bezkontaktní technologie na nejvyšší světové úrovni.

“Dnešní čipové platební karty v sobě mají nejen výkonné a zabezpečené mikroprocesory, ale především technologii, která umožňuje bezkontaktní platby. Magnetický proužek na kartě se v případě České republiky už ale prakticky nepoužívá, a to zejména díky rozsáhlé síti bezkontaktních terminálů, kterou se za posledních deset let podařilo vybudovat,” řekl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Když se podíváme na český trh, tak se zde nabízí rovnou několik služeb pro bezkontaktní placení. Nějakou dobu zde jsou dostupné služby jako Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay a Garmin Pay. Nedávno jsme se také dočkali oficiální podpory pro placení s hodinkami s Wear OS od Googlu. Postup společnosti Mastercard je tedy přirozeným vývojem, který zároveň vyřeší problém s krádeží údajů z magnetických proužků. S tím ale bude spojena také modernizace platebních terminálů. Celý proces může trvat i několik let, ale záleží také na konkurenci, jestli se rozhodne ke stejnému kroku.

