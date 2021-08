Apple z ničeho nic deaktivoval funkci Share Play pro nové systémy

Jistě jste zaregistrovali, že Apple před pár měsíci představil nové systémy iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 a macOS Monterey. Aktualizace přináší spoustu nových funkcí, včetně vylepšených oznámení, vylepšení pro FaceTime, nových funkcí multitaskingu a dalších. Jednou z oznámených funkcí je SharePlay, na kterou se těšíme. Funkce umožňuje poslouchat společně hudbu, sledovat filmy nebo sdílet obrazovku. Během hovoru stačí stisknout tlačítko „Přehrát v Apple Music“. Apple v současnosti pracuje s Disney+, Huli, HBO Max, NBA, Twitch, TikTok, ESPN+, Paramount+, Pluto, MasterClass.

Společnost ale přiznal, že nebude funkce zahrnuta v počátečních vydáních příslušných operačních systémů. Jinými slovy bude funkce k dispozici později. Důkazem toho je mimo jiné beta 6, která funkci deaktivovala. Apple prozatím důvod deaktivace nijak nekomentoval.

Mezitím Apple požádal vývojáře, aby ze svých aplikací odstranili oprávnění GroupActivities, a uvedl, že bude informovat vývojáře v budoucnu o znovuzavedení funkce Share Play.

