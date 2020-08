První mobil s kamerou pod displejem přijde zřejmě od ZTE

Zdroj: Ibtimes.com

Dlouho se snilo o mobilních telefonech s ohebným displejem a konstrukcí. Dnes na trhu najdeme několik takových zařízení, přičemž to poslední se jmenuje Galaxy Fold2. Další milník ve světě mobilů se odehraje v případě přední kamery, která byla za poslední měsíce a roky přesouvána z jedné strany na druhou, dokonce ji výrobci ukryli do výsuvného mechanismu. Brzy se ale dočkáme první mobilu s kamerou v displeji.

ZTE jako první?

Umístění kamery přímo pod displej není nijak nová myšlenka. První náznaky této technologie můžeme datovat do roku 2018. Tehdy Samsung poukázal na novou technologii, přičemž rok na to se objevily další informace. Ozvaly se ale i jiné společnosti jako třeba Oppo nebo Xiaomi. Ty již byly konkrétnější, ale zatím jsme se nedočkali komerčního zařízení. Jen Oppo se pochlubilo prototypem, ale není jasno, kdy se dostane nová technologie do komerčního produktu.

Nyní se ozývá ZTE, respektive prezident pro mobilní zařízení Ni Fei. Ten na sociální síti Weibo přímo zveřejnil, že se brzy dočkáme prvního mobilního telefonu s integrovanou přední kamerou v displeji. Bohužel není jasné, jak se bude mobil jmenovat, případně jaké bude mít specifikace. U jeho příspěvku jde ale vidět, že jej poslal z chystané novinky ZTE A20 5G.

Tento model má být nástupcem ZTE Axon 10s Pro 5G z konce minulého roku. Specifikace tedy budou pravděpodobně odpovídat top modelům, ale navíc bude použita technologie mizející přední kamery, která bude pod displejem. V momentu, kdy budete chtít pořídit například selfie, dojde k zviditelnění, tedy displej se stane průhledným, ale jen v konkrétní oblasti. Za technologií asi bude stát společnost Visionox. Nyní si tedy musíme počkat na bližší informace, ale jedno je jasné. Novinka nebude nejlevnější a dostupnost asi bude omezená.

