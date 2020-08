Kupte si 2K dron SG107 jen za 840 Kč [sponzorovaný článek]

Drony jsou čím dál tím více populární, a proto si dnes jeden takový nadupaný dron s 2K nahráváním a 4K snímky představíme. Nejedná se však o žádný velký stroj za desítky tisíc, nýbrž o maličké zařízení, které stojí necelých 900 Kč! Můžete ho tak přenášet všude velice snadno, jelikož se nepronese a vleze se do každého batůžku. Snadno tak natáčíte krásné záběry z ptačí perspektivy, a to kdykoliv vás jen napadne. Dokonce si ho můžete pustit i uvnitř domu, jelikož je maličký a vleze se i do interiéru.

Dron SG107 má dokonce dvě kamery

Již na první pohled je vidět, dron se vám snadno vleze do dlaně, je tedy doopravdy kompaktních rozměrů. Díky velikosti dronu je s ním možné lítat i uvnitř domu. Navíc nestojí závratné finance a je tak vhodný pro začátečníky, jelikož se nemusíte bát, že byste přišli o mnoho financí. Výhodou je také možnost dron pohodlně složit a snadno ho přenášet. SG107 v současnosti koupíte s 49procentní slevou zde a dopravou samozřejmě zdarma. Doprava zdarma kryje i celní poplatky a do Česka zásilka dorazí do 12 pracovních dní.

Kamera nabízí rozlišení 4096 x 3072P pro pořizování snímků a nahrává video ve 2K rozlišení (2048 x 1080P). Jeho výhodou je také úhel záběru 90 stupňů. Frame rate je 20 snímků za sekundu. Dron je ovládán pomocí aplikace v mobilním telefonu. Telefon se spáruje s dronem, telefon zasadíte do ovladače a můžete vzlétnout. Ovládání snímání kamery je možné i gesty do vzdáleností až tří metrů, což se hodí pro skupinové fotografie. Dosah ovládání je do 80 metrů. SG107 má i funkci sledování objektu či 50násobné přiblížení.

Dron SG107 se ve vzduchu udrží až 15 minut na jedno nabití baterie, výdrž zajišťuje akumulátor o kapacitě 1200 mAh, který je jednoduše vyměnitelný. Samozřejmostí jsou funkce jako vzlétnutí/přistání jedním kliknutím, či nouzový návrat také stisknutím jednoho tlačítka. Tento 4K dron můžete nyní mít jen za 840 Kč kupujte právě tady v obchodě TomTop.

Zdroj: TomTop

