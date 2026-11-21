Zdroj: Dotekománie
WhatsApp podle čerstvých informací plánuje zásadní změnu v zálohování chatů na Androidu. Uživatelé nově získají možnost ukládat své zprávy přímo na servery společnosti, takže nebudou potřebovat účet a úložiště od Googlu. Uživatelé získají 2 GB cloudového prostoru zdarma, přičemž zálohy budou automaticky chráněné koncovým šifrováním.
WhatsApp nabídne vlastní úložiště pro zálohy
Novinka WhatsApp cloud storage se objevila v beta verzi aplikace pro Android s označením 2.26.46.4. Uživatelé si v nastavení zálohování budou moci vybrat mezi dosavadním Diskem Google a novým úložištěm WhatsApp. Mezi oběma službami půjde také kdykoliv přepínat. Základní kapacita zdarma činí 2 GB. Pokud uživatel bude potřebovat více prostoru, může využít placené předplatné WhatsApp Plus, které za 2,99 dolarů měsíčně nabídne 100 GB. Vyšší tarif Meta One začíná na 7,99 dolarů měsíčně a podle zvolené varianty poskytne až 4 TB úložiště.
WhatsApp se snaží myslet také na situace, kdy uživatel předplatné zruší. Poslední zálohu ponechá na svých serverech ještě čtyři měsíce po skončení předplatného. Pokud si uživatel službu během této doby neobnoví, zálohu trvale odstraní. Důležitou součástí je také zabezpečení. Koncové šifrování bude u vlastního cloudového úložiště povinné, takže k uloženým datům nebudou mít přístup ani WhatsApp ani Meta. Pro ochranu dat bude možné také využít přístupový klíč passkey nebo 64místný šifrovací klíč. Nový způsob zálohování je prozatím k dispozici pouze vybraným beta testerům na Androidu. WhatsApp plánuje dostupnost rozšiřovat během následujících týdnů, přesné datum veřejného spuštění však zatím neoznámil.
Zdroj: 9to5google.com
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