Vodafone představil svou novou prodejní kampaň pro letošní podzim a zimu, která chytře spojuje Black Friday a vánoční nabídku. Zákazníci mohou využít výrazné slevy na mobilní tarify, dotované dvojice telefonů a pevný internet. Nabídky platí do 30. listopadu 2026 a přinášejí také bezplatný přístup k vybraným streamovacím službám.
Neomezená data v tarifu BezLimitu M se slevou natrvalo
Hlavním lákadlem letošního Black Friday je neomezený tarif BezLimitu M. Běžná ceníková cena tohoto tarifu je 799 Kč, nicméně v rámci aktuální promoakce jej lze získat exkluzivně online za 472 Kč. Zákazníci, kteří mají aktivní GIGA Kombo, zaplatí dokonce od 354 Kč měsíčně. Tato plošná sleva 41 % platí napořád, respektive do doby, dokud zákazník tarif nezmění. Kompletní podmínky Black Friday nabídky naleznete zde.
- Klíčové parametry tarifu BezLimitu M:
- Neomezený objem dat v ČR se základní rychlostí 8 Mb/s (5× měsíčně lze aktivovat plnou 5G rychlost na 24 hodin).
- Neomezené volání a SMS do všech mobilních i pevných sítí v ČR.
- Roaming v zemích 1. zóny (EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Velká Británie) včetně porce 50 GB dat.
- Zabezpečovací aplikace CyberWall v ceně.
Slevy až 17 000 Kč na páry telefonů
Součástí vánoční kampaně je velká podpora hardwarových „dvojiček“. Uživatelé, kteří si pořídí tarif z rodiny Extra se smlouvou na 24 měsíců, získají na předem danou dvojici telefonů výraznou slevu. V řadě případů tak vyjde druhé zařízení téměř zadarmo, vybírat lze z kompletní nabídky e-shopu.
- Vybrané příklady zlevněných dvojiček:
- Samsung Galaxy S26 (256 GB) + Samsung Galaxy A27 5G (128 GB) k tarifu BezLimitu Black Extra za celkových 15 602 Kč (sleva 17 000 Kč).
- Xiaomi 17T (256 GB) + Xiaomi Redmi 17 5G (128 GB) k tarifu BezLimitu L Extra za 12 102 Kč (sleva 7 500 Kč).
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G (256 GB) + Xiaomi Redmi A7 Pro (64 GB) k tarifu BezLimitu M Extra za 7 302 Kč (sleva 5 500 Kč).
Zákazníci s Extra tarify navíc zdarma získávají službu OneNumber pro sdílení čísla do chytrých hodinek či tabletu, tříměsíční záruku na bezplatnou opravu prasklého displeje a slevu 49 Kč měsíčně na pojištění Vodafone Care.
Dostupnější pevný internet na 12 měsíců
Vodafone zlevnil také své domácí pevné připojení. Základní i prémiové rychlostní varianty (250 Mb/s, 1 000 Mb/s i nejvýkonnější 2 000 Mb/s) jsou aktuálně k dispozici za jednotnou cenu 299 Kč měsíčně po dobu prvních 12 měsíců. Služba je zcela bez závazku a zahrnuje bezplatnou instalaci technikem. Připojení využívá nejnovější modemy v čele s Vodafone Ultra Hub 7 s podporou standardu Wi-Fi 7, který zajišťuje až trojnásobně rychlejší odezvu i stabilitu připojení.
Ke každé nově aktivované službě – ať už se jedná o mobilní tarif, pevný internet nebo Vodafone TV – navíc Vodafone rozdává předplatné Disney+ na 3 měsíce zdarma (stávající zákazníci bez nové služby mohou využít zkušební měsíc zdarma). Během Vánoc mohou uživatelé využít i adventní soutěže a odměny v rámci věrnostního programu Vodafone Happy přímo v aplikaci Můj Vodafone+.
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
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