Zdroj: Dotekamanie.cz
Jak se zdá, tak oblíbená komunikační platforma WhatsApp se postupně mění z jednoduché aplikace na posílání zpráv na platformu nabízející komplexní služby. Podle čerstvých informací společnost Meta připravuje možnost nákupu datových tarifů prostřednictvím eSIM, kterou využijí především ti, kdo hodně cestují do zahraničí. Uživatelé si budou moci pořídit mobilní data přímo v aplikaci WhatsApp, aniž by museli navštívit stránky mobilních operátorů nebo kupovat fyzickou SIM kartu.
WhatsApp nabídne datové tarify ve spolupráci s 1Global
Připravovanou funkci objevil známý web WABetaInfo v beta verzi WhatsApp pro Android s číslem sestavení 2.26.47.4. Novinka vzniká ve spolupráci se společností 1Global, která je mezinárodním poskytovatelem mobilní konektivity právě pro eSIM. Uživatelé si budou moci vybírat mezi tarify s předem stanoveným objemem dat a neomezenými variantami. V nabídce bude možné filtrovat podle konkrétních zemí, regionů nebo celosvětového pokrytí. Po zakoupení tarifu WhatsApp automaticky nainstaluje eSIM do telefonu.
Samotná aktivace proběhne až ve chvíli, kdy se zařízení připojí k mobilní síti v cílové destinaci. Aplikace následně zobrazí upozornění, že datový tarif právě začal platit a budou účtovány poplatky za jeho využívání. Důležité je, že cestovní eSIM nebude vyžadovat změnu stávajícího telefonního čísla.
Uživatelé si ponechají svou hlavní SIM kartu a fungovat bude i současný WhatsApp účet. Pokud cestovní eSIM nabídne další číslo, bude jej možné případně využít pro druhý účet. Aplikace bude zároveň upozorňovat na blížící se vyčerpání dat nebo konec platnosti tarifu. Další datový balíček bude možné opět zakoupit přímo v nastavení aplikace WhatsApp, bez nutnosti opětovné instalace eSIM.
Podle dostupných informací se WhatsApp snaží nabídnout i další služby. V přípravě je údajně rozšíření plateb do dalších zemí a správu uložených platebních karet přímo v aplikaci. Nákup cestovních dat by tak mohl být jednou z dalších služeb, která doplní strategii rozšiřování nabídky. Funkce nákupu tarifů se v tuto chvíli nachází ve fázi vývoje a prozatím není dostupná ani beta testerům. WhatsApp dosud neoznámil datum spuštění, ceny datových balíčků ani seznam podporovaných zemí. Novinka by měla fungovat na telefonech s Androidem i iOS za předpokladu, že podporují technologii eSIM.
Zdroj: wabetainfo.com
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