Honor Choice T20 | Zdroj: Honor
Pro nenáročné uživatele si čínská společnost Honor připravila nejnovější přírůstek pod názvem Choice T20. Přestože dnešní novinka kompletně sdílí designové zpracování s modelem Honor 600 Pro, tak vnitřní výbava dostala opravdu jen to nejnutnější. Zařízení bude lákat leda na dlouhou výdrž, protože zbytek prvků mu zajistí místo v základní třídě.
Slabší to nejde
Telefon dopředu získal 6,78palcový IPS LCD displej, který nabízí HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Pod ním běží čipová sada T7250 od Unisoc společně se 4GB operační pamětí RAM a 64GB interním úložištěm. Samozřejmostí je podpora paměťových microSD karet. Nasazená baterie o velikosti 7 000 mAh přináší podporu technologie rychlého 15W nabíjení.
Zadní strana sice vyobrazuje tři objektivy fotoaparátu, ale výrobce zmiňuje pouze hlavní 13MPx snímač. Naopak vpředu ještě naleznete základní 5MPx selfie kamerku. Po stránce softwaru čeká operační systém Android 16 v omezené edici Go. Ze zbytku výbavy si zaslouží zmínku funkce dual-SIM, certifikace odolnosti IP52, podpora 4G sítí a jedno přizpůsobitelné tlačítko zboku.
Přírůstek pravděpodobně bude dostupný pouze na vybraných trzích, kam zamíří tři barevné možnosti (černá, oranžová, stříbrná) za cenu v přepočtu okolo 3 300 Kč.
Zdroje: honor.com, gsmarena.com
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