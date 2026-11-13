watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory

• 13. 11. 2026#Aplikace #iOS
watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory

Zdroj: GPT-Images

Pokud vlastníte chytré hodinky Apple Watch, měli byste zpozornět. Apple připravuje aktualizaci watchOS 27.3, která by měla dorazit teď v prosinci a vedle vylepšené Siri aktualizace nabídne také dvě nové funkce založené na umělé inteligenci. Hodinky si nově dokážou zapamatovat část rozhovoru nebo automaticky vytvářet souhrny toho, o čem jste během dne mluvili. Jak to tak už ale bývá, nové funkce budou mít několik omezení.

Siri získá nové schopnosti a podporu dalších jazyků

Siri AI bude nově schopná provádět mnohem více úkonů v rámci systémových aplikací, mezi které patří například Kalendář, Mail, Mapy, Zprávy, Hudba, Poznámky, Fotky nebo Počasí. Rozšířit by se měla také jazyková podpora o tradiční čínštinu, norštinu, turečtinu a vietnamštinu. Čeština mezi novými jazyky zatím tradičně chybí.

Siri Live Rewind

Zdroj: 9to5mac

Novinkou, která si rozhodně zaslouží pozornost je funkce Live Rewind. Ta dokáže zobrazit přepis posledních 15 sekund rozhovoru. Stačí dvakrát stisknout korunku Digital Crown a na displeji se objeví text toho, co právě zaznělo. Pokud tedy s někým budete mluvit, něco poslouchat a uvědomíte si, že si něco z toho nepamatujete, nebo jste něco přeslechli, tato funkce vám přijde vhod. Budete se moct Siri zeptat na obsah rozhovoru, nebo si jej uložit. Důležité je ale to, že bude k dispozici pouze 15sekundový úsek před tím, než funkci vyvoláte.

Siri Recap si zapamatuje důležité informace z rozhovorů

Druhou novinkou je funkce Siri Recap. Ta automaticky vytváří stručné souhrny každodenních rozhovorů. Pokud funkci aktivujete, Apple Intelligence dokáže zaznamenat důležité informace, ke kterým se můžete později vrátit v aplikaci Siri na iPhonu. Souhrny se budou standardně automaticky mazat po sedmi dnech, pokud si je uživatel neuloží. Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a lze určit, kdy nebo kde bude aktivní. Apple v tomto případě klade důraz na ochranu soukromí. Systém nebude ukládat zvukové nahrávky a uložené textové souhrny budou chráněny koncovým šifrováním.

Siri Recap

Zdroj: 9to5mac

A nyní to omezení, které jsme zmiňovali na začátku článku. Live Rewind a Siri Recap budou k dispozici výhradně pro Apple Watch Series 12 a Watch Ultra 4 v kombinaci s kompatibilním iPhonem podporujícím Apple Intelligence. Zpočátku budou dostupné pouze v angličtině a jak se dalo očekávat, podle dosavadních informací Applu nebudou prozatím dostupné v Evropské unii. Nejen čeští uživatelé si tak na tyto nové funkce budou muset ještě nějaký čas počkat.

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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