watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory

Zdroj: GPT-Images
Pokud vlastníte chytré hodinky Apple Watch, měli byste zpozornět. Apple připravuje aktualizaci watchOS 27.3, která by měla dorazit teď v prosinci a vedle vylepšené Siri aktualizace nabídne také dvě nové funkce založené na umělé inteligenci. Hodinky si nově dokážou zapamatovat část rozhovoru nebo automaticky vytvářet souhrny toho, o čem jste během dne mluvili. Jak to tak už ale bývá, nové funkce budou mít několik omezení.
Siri získá nové schopnosti a podporu dalších jazyků
Siri AI bude nově schopná provádět mnohem více úkonů v rámci systémových aplikací, mezi které patří například Kalendář, Mail, Mapy, Zprávy, Hudba, Poznámky, Fotky nebo Počasí. Rozšířit by se měla také jazyková podpora o tradiční čínštinu, norštinu, turečtinu a vietnamštinu. Čeština mezi novými jazyky zatím tradičně chybí.
Novinkou, která si rozhodně zaslouží pozornost je funkce Live Rewind. Ta dokáže zobrazit přepis posledních 15 sekund rozhovoru. Stačí dvakrát stisknout korunku Digital Crown a na displeji se objeví text toho, co právě zaznělo. Pokud tedy s někým budete mluvit, něco poslouchat a uvědomíte si, že si něco z toho nepamatujete, nebo jste něco přeslechli, tato funkce vám přijde vhod. Budete se moct Siri zeptat na obsah rozhovoru, nebo si jej uložit. Důležité je ale to, že bude k dispozici pouze 15sekundový úsek před tím, než funkci vyvoláte.
Siri Recap si zapamatuje důležité informace z rozhovorů
Druhou novinkou je funkce Siri Recap. Ta automaticky vytváří stručné souhrny každodenních rozhovorů. Pokud funkci aktivujete, Apple Intelligence dokáže zaznamenat důležité informace, ke kterým se můžete později vrátit v aplikaci Siri na iPhonu. Souhrny se budou standardně automaticky mazat po sedmi dnech, pokud si je uživatel neuloží. Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a lze určit, kdy nebo kde bude aktivní. Apple v tomto případě klade důraz na ochranu soukromí. Systém nebude ukládat zvukové nahrávky a uložené textové souhrny budou chráněny koncovým šifrováním.
A nyní to omezení, které jsme zmiňovali na začátku článku. Live Rewind a Siri Recap budou k dispozici výhradně pro Apple Watch Series 12 a Watch Ultra 4 v kombinaci s kompatibilním iPhonem podporujícím Apple Intelligence. Zpočátku budou dostupné pouze v angličtině a jak se dalo očekávat, podle dosavadních informací Applu nebudou prozatím dostupné v Evropské unii. Nejen čeští uživatelé si tak na tyto nové funkce budou muset ještě nějaký čas počkat.
Zdroj: 9to5mac.com
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