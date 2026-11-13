Evropský návrh chce omezit praktiky nutící uživatele trávit na internetu více času, nebo utrácet více peněz

Zdroj: Dotekomanie
Ve zkratce:
- Evropská komise představila návrh Digital Fairness Act, který má omezit manipulativní praktiky a návykové prvky na internetu.
- Nová pravidla zakážou dark patterns, omezí mikrotransakce u dětí a zjednoduší uživatelům rušení předplatného či automatických plateb.
- Nařízení cílí na sociální sítě, e-shopy i herní platformy, měly by spotřebitelům ušetřit až 13,7 miliardy eur ročně.
Zvyšující se návykovost na internetu a další praktiky, které používají sociální sítě a další platformy, se v poslední době poměrně hodně řeší. Evropská komise v reakci na tento trend představila návrh nového nařízení Digital Fairness Act (DFA). Ten si klade za úkol posílit ochranu spotřebitelů na internetu. Zaměřuje se především na praktiky, které uživatele „nutí“ k trávení více času na internetu, nebo vyššímu utrácení. Nová pravidla by se měla dotknout sociálních sítí, internetových obchodů, herních platforem i služeb využívajících umělou inteligenci.
Konec nekonečného scrollování a manipulativních nabídek?
Jedním z hlavních cílů návrhu jsou takzvané dark patterns. Jedná se o manipulativní prvky implementované do uživatelského rozhraní. Typicky se jedná například o klamavá upozornění na poslední kusy zboží, uměle vytvářený časový tlak nebo zavádějící informace o cenách. Uživatelé by také měli získat možnost vypnout návykové funkce. Spadají sem například nekonečné scrollování příspěvky, automatické přehrávání videí nebo neustálá upozornění vybízející k další aktivitě. Pravidla se mají vztahovat také na AI chatboty, kteří uživatele motivují k opakované komunikaci.
Výraznější ochranu plánuje EU pro děti a mladistvé. Návrh počítá s omezením herních mechanismů, které je motivují k utrácení peněz, včetně takzvaných loot boxů což jsou skryté odměny, které lze získat dalším hraním, nebo za peníze. Omezení by se mělo týkat také systémů pay-to-win a pay-to-progress, které za peníze nabídnou výhodu oproti těm, kdo nezaplatí, nebo například rychlejší postup ve hře.
Přísnější pravidla pro influencery a předplatné
Změny se mají dotknout také influencerů. Ti budou muset jasně označovat placenou spolupráci. EU chce zároveň omezit reklamu a personalizované ceny zneužívající citlivé údaje nebo nezkušenost nezletilých. Spotřebitelům by se pak díky návrhu zákona mělo zjednodušit rušení předplatného. Firmy by navíc musely upozorňovat na blížící se automatické prodloužení služby nebo konec bezplatného zkušebního období. Návrh také počítá s transparentnějším zobrazováním cen, včetně nákupů za virtuální měny a dynamických cen vstupenek. Uživatelé by rovněž měli mít právo kontaktovat skutečného pracovníka zákaznické podpory, nikoliv pouze virtuálního asistenta.
Podle odhadů EU by nová pravidla mohla spotřebitelům ušetřit až 13,7 miliardy eur ročně. Návrh však samozřejmě kritizují některé organizace zastupující herní průmysl. Podle některých z nich jsou omezení mikrotransakcí a virtuálních měn nepřiměřená a obtížně proveditelná. Návrh zákona Digital Fairness Act zatím není finálně schválen a nejprve musí projít Evropským parlamentem a Radou EU, přičemž jeho výsledná podoba se ještě může změnit.
Zdroje: theverge.com, commission.europa.eu
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