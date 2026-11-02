OnePlus představuje Turbo 6Vs: Displej se 144 Hz a obří baterie

• 2. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Smartphony
3 minuty čtení#Smartphony
OnePlus představuje Turbo 6Vs: Displej se 144 Hz a obří baterie

Zdroj: Oppo

Jakoby OnePlus nabíralo nový dech, jelikož představuje jednu novinku za druhou. Nedávno jsme se dočkali OnePlus Ace 7 a 7 Pro, což jsou spíše herní mobily s aktivním chlazením v podobě integrovaného větráku. Dnes zde máme další přírůstek do rodiny v podobě OnePlus Turbo 6Vs.

Až na ty foťáky

Můžeme začít nadstandardními specifikacemi, mezi kterými se vyjímá baterie o kapacitě 9000 mAh. Displej také zaujme, jelikož má vyšší rozlišení a dosahuje na frekvenci 144 Hz. U něj se společnost chlubí nadstandardním zážitkem při hraní her. Od toho byste čekali, že v útrobách bude tepat nějaký procesor z nejvyšší řady, ale pravdou je, že OnePlus použilo Snapdragon 7s Gen 4, tedy čip střední třídy.

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Zdroj: Oppo

OnePlus Turbo 6Vs se může pochlubit stereo reproduktory a také certifikací IP69K, takže odolá střetnutí s vodou o vyšším tlaku i teplotě. Kde mobil trochu pokulhává, je fotografická výbava. Na zadní straně dominuje 50MPx snímač s optickou stabilizací obrazu, ale sekundární senzor má jen 2 MPx, což je v podstatě nepoužitelné.

Mobil je takový zvláštní mix specifikací. OnePlus se nejvíce soustředilo na displej, baterii a odolnost. Ten zbytek je spíše ucházející. Cena OnePlus Turbo 6Vs v základní konfiguraci vychází přibližně 12 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Pokud se někdy dostane do Evropy, tak jen přes přeprodejce, ale spíše odhadujeme, že se k nám podívá, jen pod jiným názvem v rámci značky Oppo.

Specifikace OnePlus Turbo 6Vs

  • displej: 6,78 palců, plochý flexibilní AMOLED, FHD+ (2772 × 1272 pixelů), 450 PPI, 60/90/120/144 Hz, vzorkovací frekvence až 300 Hz (výchozí 120 Hz), jas 800 nitů (HBM až 1800 nitů), 10-bit (1,07 miliardy barev), 100% DCI-P3, 93,5% poměr obrazovky k tělu
  • procesor: Snapdragon 7s Gen 4, 8 jader (1× ultra + 3× velká + 4× malá), až 2,7 GHz, Adreno 810 GPU (1150 MHz)
  • RAM: 12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256 GB UFS 3.1
  • Dual SIM: Nano-SIM + Nano-USIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 27 mm, 5P, AF, 3osá OIS)
      • 2 Mpx (černobílý, f/2,4, 22 mm, 3P)
    • přední: 16 Mpx (f/2,4, 23 mm, 4P)
  • optická čtečka otisků prstů v displeji
  • IP69K
  • stereo
  • Audio: USB-C (podpora digitálních i analogových sluchátek), kodeky SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4/5 GHz), Bluetooth, NFC (HCE, eSE), инфрапорт (IR blaster), Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), USB-C (USB 2.0)
  • rozměry a hmotnost: 162,46 × 77,45 × 8,50 mm, 215 gramů
  • baterie a nabíjení: 9000 mAh (typická) / 8760 mAh (jmenovitá), 80W rychlé nabíjení (80W SuperVOOC, 80W UFCS, 55W PPS, 13,5W PD/QC)

Zdroje: opposhop.cn, gizmochina.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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