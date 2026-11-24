Tesla Cybercab, zdroj: Tesla
Megalomanské plány kalifornské automobilky dále nabírají na obrátkách. U Berlína se totiž chystá Tesla postavit novou halu pro výrobu robotaxíků Cybercab s kapacitou až milion vozů ročně. Na vlastní oči si tento vůz můžete prohlédnout již brzy v showroomu Tesly v Čestlicích.
Nová hala bude větší než celá Giga Berlin
O „přístavbě“ berlínské gigatovárny informoval ředitel závodu André Thierig. Nová investice v hodnotě 3 miliard eur by se měla postarat o zbrusu novou halu severně od stávajícího areálu. Ta by se měla začít stavět již v první polovině příštího roku a výroba v ní pak odstartuje v roce 2029. Hala bude větší než celá dosavadní berlínská továrna a produkovat by měla až milion Cybercabů ročně.
Úsměvné na celé věci je to, že chce kalifornská automobilka v Evropě vyrábět auto, které tu nesmí ani vyjet na silnici. Cybercab totiž nemá volant ani pedály a potřeboval by tedy od Evropské unie schválení jako plně autonomní vůz. Do roku 2029 má však automobilka čas a pokrok opravdu dělá.
Nedávno totiž na seznam zemí, které prozatímně schválily systém autonomního řízení s dohledem Tesla Assisted Driving (dříve FSD), přibyla Itálie. Stala se tak v EU již dvanáctou zemí. Plošné schválení by mohlo být ve hře již brzy. Hlasování o něm by totiž mělo proběhnout už v prosinci. Přechod k autonomii v pravém slova smyslu však bude ještě daleko větším krokem.
Zpět ale k Cybercabu. Působnost tohoto vozu se nedávno rozšířila již do druhého města ve Spojených státech, když se k texaskému Austinu přidal i Dallas. V dalších šesti městech pak plně autonomní služba Robotaxi funguje s Modely Y. Česká veřejnost si bude moct Cybercab prohlédnout již v pátek a sobotu 27. a 28. listopadu ve svém showroomu v Čestlicích od 10 do 18 hodin. Dle dostupných informací však půjde jen o statickou ukázku a zájemci se musí zaregistrovat.
Zdroje: notateslaapp.com, electrek.co
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