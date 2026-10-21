Tesla TAD (FSD) v praxi: společná jízda centrem Prahy s kanálem robot*irl

Jízda Tesla FSD (TAD) s kanálem robot*irl, zdroj: YouTube / @robotinreallife
Vyzkoušeli jsme Tesla FSD (nově Tesla Assisted Driving) na deseti kilometrech nejnáročnějších pražských ulic, krátce po ranní špičce mezi tramvajemi a turisty. Většinu situací systém zvládl s překvapivým klidem, pomoc ale ještě potřebuje na zelených doplňkových šipkách a s vyhýbáním se výmolům.
Vyrážíme do centra
Systém Tesla FSD jsem poprvé vyzkoušel letos v březnu na testovací jízdě s Teslou, tehdy ve verzi 14.1.7 a na až příliš klidné trase. Už v tu chvíli mě ale systém přesvědčil o tom, že nejde o obyčejného asistenta. Skeptický jsem ale zůstával k tomu, jak si dokáže Tesla poradit s nástrahami centra našeho hlavního města.
Není o čem spekulovat, že FSD, které jen pár dní po naší nynější jízdě bylo přejmenováno na TAD, zvládne bravurně projíždět okresky i náročnější provoz třeba v menších městech. V hlavě mi ale zůstávala otázka, jak si dokáže poradit například s pražskou ranní špičkou, turisty, tramvajemi a celkovým chaosem dopravy „velkoměsta“.
Vyrazil jsem proto s autorem kanálu robot*irl, který měl to štěstí a FSD (verze 14.2.2.6) dostal jako jeden z prvních u nás, na přesně takovou testovací jízdu. Trasu jsem vybral sám, a to schválně tak, aby to vůz opravdu neměl jednoduché. Majitel vozu přitom dokonce sám přiznal, že si není jistý, jestli je na ni systém připravený.
Start s drobným zaváháním
Vyrazili jsme kousek od Karlova náměstí a hned na začátku se objevil malý problém. Stáli jsme totiž vedle parkovacích míst na obrubníku a vůz odmítl vyjet. To se FSD nejenom podle majitele vozu stává celkem často. Řidič tedy auto ručně dostal na silnici a stisknutím pravého tlačítka na volantu spustil autonomní řízení.
Očekávaná jízda konečně začala. FSD si hned ze začátku poradilo například s chodcem, kterého původně chtělo pustit přes přechod. Z jeho gestikulace však systému došlo, že nás pouští, a vůz po mírném zpomalení plynule pokračoval vpřed.
Šipky jako hlavní úskalí, úzké uličky ano, díry ne
Brzy jsme ale narazili na další problém. Tesla totiž u nás nezvládá červené semafory se zelenou doplňkovou šipkou, u kterých se odmítá rozjet. Řidiči však stačí pouze lehké klepnutí na pedál, aby vůz pochopil, co se po něm chce a vyrazil dále. K vyřešení tohoto problému, který se později během jízdy ukázal jako hlavní úskalí, však automobilce bude stačit nasbírání více evropských jízdních dat, s čímž jí nyní pomohou samotní majitelé vozů.
Kolem Tančícího domu jsme dále zamířili do Starého Města úzkými uličkami směrem k Rudolfinu. Auto řídilo opravdu jemně a plynule a pečlivě sledovalo chodce. Přes Mánesův most jsme přejeli na druhý břeh Vltavy, kde jsme projížděli úzkou uličkou s auty zaparkovanými na obou stranách. FSD v takových situacích vůbec neváhá, protože okolí na rozdíl od řidiče vidí úplně přesně.
Díry ale FSD bralo jednu za druhou. Dle majitele je auto vidí, jen se jim zatím nenaučilo vyhýbat, protože pro neuronovou síť jde o složitý problém. Vyhnout se díře totiž často znamená vyjet z vlastního pruhu.
Opatrnost na prvním místě
Na Klárově jsme z hlavní silnice odbočovali na nábřeží Edvarda Beneše. Auto čekalo, pouštělo ostatní a nakonec jsme si vysloužili i troubení řidičů za námi. Protijedoucí vozy nás však opravdu nechtěly pustit a upřímně, jako řidič bych rozhodně stál taky.
Přes Čechův most, Dvořákovo nábřeží, Wilsonovu a Žitnou ulici jsme se poté vydali zpět k našemu startovnímu místu. Oproti březnové jízdě jsem velký rozdíl necítil. FSD mi ale určitě přišlo ještě plynulejší, a to jsme absolvovali daleko náročnější trasu. V autě jsem se cítil opravdu bezpečně, rozhodně mnohem více než na zadních sedačkách taxi. Faktem je však, že „vybírání“ výmolů rozhodně není příjemné pro posádku, ani pro vůz.
Doplňkové šipky pak tvoří drtivou většinu intervencí a pokud Tesla tyto nedostatky v další verzi vyřeší, bude systém v pražských podmínkách téměř bezchybný. Mimo tyto dva zmíněné problémy byl totiž vůz perfektní a v některých situacích mi zůstala hlava stát při přemýšlení nad tím, jak tohle „počítač“ dokáže.
Pořád jen asistent
I přes velmi pozitivní zkušenost se je ale třeba stále dívat na fakta. Je tedy potřeba uvést, že FSD, nově přejmenované na TAD, je pouze asistenční systém a řidič musí celou dobu pozorně sledovat provoz a být připraven zasáhnout. Ostatně i proto došlo k tomuto přejmenování. Na internetu také přibývá videí, kde Tesla nejenom v pražských ulicích nepříjemně chybuje. Systém není dokonalý a v současnosti je ho stále potřeba hlídat. K pravé autonomii je pak ještě dlouhá cesta. Už nyní je však ale systém skvělý pomocník, který dokáže řidiči velmi výrazně ulehčit cesty.
Děkuji autorovi kanálu robot*irl za svezení. Celé video z jízdy si může pustit zde. Sami si tak uděláte daleko lepší obrázek o tom, co všechno už dnes systém autonomního řízení zvládá.
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