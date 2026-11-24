Zdroj: Midjourney
Apple podle nejnovějších informací pracuje na vlastním autonomním AI agentovi, který by měl zvládat mnohem více než současná Siri. Nový asistent bude schopen samostatně ovládat aplikace, procházet internet, psát kód nebo vykonávat složitější úkoly bez zásahu uživatele. Informace pocházejí od Marka Gurmana z agentury Bloomberg.
Apple chce vytvořit AI asistenta schopného samostatné práce
Apple údajně hledá zkušeného technického manažera, který by vedl vývoj. Jeho úkolem má být vytvoření platformy pro takzvanou agentickou AI, tedy umělou inteligenci schopnou nejen generovat odpovědi na otázky, ale také samostatně plánovat a vykonávat různé činnosti.
Připravovaný systém by měl zvládat úkoly napříč aplikacemi, internetovými prohlížeči, příkazovým řádkem nebo programovacími rozhraními API. Dokáže například pracovat s dokumenty, vyhledávat informace na internetu nebo vytvářet a opravovat programový kód. Apple počítá také s možností koordinace několika speciálních AI agentů, kteří budou společně řešit složitější zadání.
Podobné schopnosti už dnes nabízejí konkurenční řešení, například OpenAI Dots nebo Meta Muse. Apple se tak zřejmě snaží dohnat náskok konkurence, která postupně posouvá umělou inteligenci od běžných chatbotů k autonomním asistentům. Důležitou součástí vývoje má být také bezpečnost a ochrana soukromí. Apple chce vytvořit systém, který bude spolehlivě pracovat s uživatelskými daty a současně nabídne odpovídající kontrolu nad prováděnými akcemi. V tuto chvíli nejsou známy žádné bližší informace o podobě a termínu, kdy by mohl být nový agentní systém nasazen.
Zdroje: gsmarena.com, 9to5mac.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
Komentáře