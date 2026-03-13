Tesla odhaluje interiér očekávaného robotaxíku Cybercab

Zdroj: Tesla
Kalifornská automobilka veřejnosti poprvé pořádně ukázala svůj chystaný Cybercab. Ten vystavila před sídlem amerického Ministerstva dopravy ve Washingtonu. Dvousedadlový elektromobil od Tesly bez volantu a pedálů překvapuje.
Tesla Cybercab: jen dvě sedadla, ale obří kufr
Tesla Cybercab se nám konečně ukazuje ve své už finální produkční podobě. Po prvotním představení konceptu v říjnu 2024 na akci „We, Robot“, Tesla svůj chystaný vůz robotaxi veřejnosti ukázala v rámci výstavy pořádané americkým ministerstvem dopravy v hlavním městě.
Dvousedadlový vůz nabízí dle videí opravdu velký prostor, přičemž důvod je jednoduchý. Díky absenci volantu a pedálů je celý prostor věnován přímo cestujícím. Dominantou interiéru je velký centrální displej, který, zdá se, o hodně překonává úhlopříčku obrazovek z ostatních vozů automobilky. Sedadlová lavice je rozdělena opěrkou rukou a držákem nápojů. Zbytek kabiny je však naprosto strohý.
Co rozhodně zaujme, je opravdu obří, podlouhlý kufr. Na to, že je Cybercab pro Teslu nejkompaktnějším vozem (asi o 20 cm kratší a 10 cm užší než Model 3), se na zavazadlovém prostoru rozhodně nešetřilo. Podle Tesly se do něj mají vejít golfové hole, dvě příruční a dvě velká zavazadla zároveň. Pro robotaxi, které má vozit lidi třeba i na letiště, je to zásadní praktický argument. Přesný objem kufru ale ještě zveřejněn nebyl.
Vůbec první produkční Cybercab sjel z linky v Texasu už v polovině února. Oficiální výroba v omezeném množství pak začne v dubnu a postupně se bude zrychlovat. První dodávky, ať už zákazníkům či flotilám, chce Musk stále stihnout do konce roku. Na to, zda se mu to podaří, si budeme muset počkat.
