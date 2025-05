Huawei má 18palcový tablet s ohebným displejem

Zdroj: Huawei

Od doby, co Huawei čelí sankcím, jde vidět, že se nevzdává a snaží se přicházet s novinkami. Ostatně je to první společnost, která přinesla na trh první ohebný mobil s dvěma klouby. Nyní přichází se zařízením Huawei MateBook Fold, které zapadne spíše do kategorie notebooků.

Huawei MateBook Fold

V tomto případě se bavíme o gigantickém tabletu s 18palcovým displejem, který jde přelomit, díky čemuž dostanete 13palcový notebook. Samozřejmě zde chybí běžná klávesnice a spodní část nabízí dotykový displej. Naštěstí je zde také přídavná klávesnice, kterou jde přilož právě na spodní část a máte najednou skoro normálně vypadající notebook.

Huawei uvádí, že Huawei MateBook Fold je vybaven aktivním chlazením, ale nikde nezmiňuje, co zařízení pohání. Oficiální stránky neuvádí jakýkoliv procesor. Bude se ale jednat o něco silnějšího, když to potřebuje větráky. Jako systém je zde HarmonyOS.

Nejde o lehké zařízení, jelikož má přes 1 kg. Základní verze má 32 GB RAM a 1TB úložiště. Huawei MateBook Fold má také dva USB C konektory a o nabíjení se stará 140W technologie. Bonusem je pak ještě šest reproduktorů.

Huawei MateBook Fold není zcela originální zařízení. Něco podobného se již objevilo na trhu, ale po designové stránce je asi Huawei dále. Základní model má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 73 600 Kč bez daně a poplatků.

Specifikace Huawei MateBook Fold

displej: 18 palců, OLED, 3296 x 2472 palců, 4:3, až 1600 nitů 13 palců, 2472 x 1648 pixelů, 3:2

úložiště: 1/2 TB

RAM: 32 GB

Foťáky: zadní – 8 MPx

6 reproduktorů

čtečka otisků prstů na straně

WiFi 6, Bluetooth 5.2, 2x USB C

rozměry: rozložený: 382,5 x 288,5 x 7,6/7,3 mm složený: 288,5 x 193,7 x 14,9 mm 1,16 kg

baterie: 74,69 Wh + 140W

