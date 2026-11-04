Vivo oznamuje přepracovaný model V80 FE

Vivo V80 FE | Zdroj: Vivo
Čínská společnost Vivo se rozhodla v portfoliu vyměnit model V70 FE z března letošního roku za přímého nástupce nesoucí označení V80 FE. U telefonu byla s předstihem spuštěna produktová stránka, která přibližuje všechny klíčové specifikace a také konečnou podobu. Zařízení prošlo viditelnou proměnou navenek, tak i vnitřní sestava dostala několik vylepšení.
Lehce překopaný
Přední stranu zabírá 6,59palcový AMOLED displej, který dosahuje na 1,5K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Proděravěný otvor vyplňuje 50MPx selfie kamerka. Do vnitřní části si cestu našel čipset Dimensity 7400 Turbo od MediaTeku. K dispozici budou dvě paměťové konfigurace, kde došlo ke kombinaci 8GB operační paměti RAM (+ 16 GB virtuálně) a 128/256GB interního úložiště.
Vzadu prostor zabrala trojice 50MPx objektivů fotoaparátu, u kterých došlo k nasazení optické technologie od známé firmy ZEISS. Bateriový článek s kapacitou 7 000 mAh podporuje technologii rychlého 90W nabíjení včetně zpětného a bypass nabíjení. Od prvního spuštění běží pod operačním systémem Android 17 v rámci rozhraní OriginOS 7.0. Navíc u platformy slibují bezpečnostní aktualizace po dobu 6 let.
Výbavu podtrhuje technologie NFC, snímač otisků prstů pod displejem v optické podobě, infraport, systém chlazení o rozloze 4 666 mm² a dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69). Předchůdce je stále dostupný na českém trhu, takže novinka může k nám dorazit až v následujících týdnech. Případní zájemci budou moct vybírat ze dvou barevných variant (zlatá, zelená).
Zdroje: vivoglobal.ph, gsmarena.com, gizmochina.com
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