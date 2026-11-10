Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce

• 10. 11. 2026#AI
Samsung plánuje placenou verzi Galaxy AI a omezí některé stávající funkce

Zdroj: Dotekomanie.cz

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Provozování AI služeb není levnou záležitostí, byť to nyní v některých případech vypadá, že je vše zadarmo. Někdo ale musí zaplatit za provoz AI. Většinou to jde na dluh firmě, která provozuje dané služby. To se týká i Samsungu, který nabízí Galaxy AI, tedy balík služeb a funkcí s využitím AI. Jak se ukazuje, doba, kdy vše bylo zadarmo, se blíží ke konci.

Galaxy AI Premium

Můžeme začít dobrou zprávou. Aktuálně dostupné funkce v Galaxy AI budou stále dostupné zdarma, jen se tedy u některých zavedou limity. Například bude možné provést 10 překladů, 5 shrnutí a vygenerování 2 obrázků měsíčně. Pokud budete chtít větší limity, tak si budete muset zaplatit za Galaxy AI Premium.

Placená verze navíc bude mít evidentně dvě verze. V první řadě se nabídne měsíční předplatné a několik variant. Ty se budou lišit počtem kreditů a cenou. Pak zde bude ještě možnost jednorázově zakoupit kredity pro příležitostnou činnost. Předplatné se asi bude dělit na Starter, Plus a Pro.

Galaxy Ai Premium Max Plan Credit Pack Usjih9Hx0A Galaxy Ai Premium Purchase Options Vadpf1U06V

Zdroj: sammyguru

Ceny zatím nejsou důležité, jelikož Samsung zatím nic nepředstavil, jen se podařilo odhalit tyto novinky skrze jeho software. Samotné Galaxy AI Premium má pak obsahovat funkce, které nebudou dostupné ve verzi zdarma. Z toho, co nyní víme, asi se nabídne lepší shrnutí, Bixby agent s možností dělání a dokončování úkolů, generování videa, automatické rutiny a možná další funkce.

Placená verze Galaxy AI měla být původně uvedena již v minulém roce, ale po odkladu se počítalo, že se tak stane letos. Zjevně placená verze přijde až příští rok. Jde o celkem logický vývoj, jelikož provoz AI služeb by postupně Samsung stálo příliš mnoho finančních prostředků. Tento trend asi bude pokračovat i u ostatních výrobců, dříve nebo později.

Zdroje: sammyguru.com, sammobile.com, gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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Komentáře

Erik Bezeréti

10. 11. 2026, 9:09

Ať dají za paywall celé AI. Potom se ukáže, kolik lidí skutečně AI smysluplně využije…

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Přemysl Vaculík

VIP 10. 11. 2026, 9:37

Ono to půjde tímto směrem.

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