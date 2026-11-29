Harman Kardon Allure 2 | Zdroj: Harman Kardon
Americká firma Harman Kardon po dlouhých 9 letech od první generace oficiálně vydává druhé pokračování prémiového reproduktoru Allure. Představené zařízení dle očekávání prošlo celou řadou potřebných vylepšení, přičemž opět nebude chybět ani nadstandardně kvalitní zvuk. V každém případě si novinka ponechala velmi atraktivní design, kde nepochybně zaujme plně přizpůsobitelné osvětlení.
Souhra světel
Látkou potažená základna obsahuje celkem tři 38mm širokopásmové měniče a 89mm subwoofer s celkovým výkonem 60 W (RMS). Technologie AI Sound Boost v reálném čase analyzuje přehrávaný obsah a upravuje vycházející zvuk. Reproduktor nemá integrovanou baterii, takže je stále odkázán na elektrickou zásuvku.
Přes Bluetooth 5.4 můžete mezi sebou spárovat dvě Allure zařízení pro vytvoření stereo poslechu a funkce Auracast dokonce umožňuje spojení s dalšími výrobky od Harman Kardon. Horní průhlednou kopuli vyplňuje světelný 360stupňový kroužek, který primárně funguje jako ambientní osvětlení a ovlivňuje ho samotná hudba.
Výrobce umožňuje cokoliv upravit přes doprovodnou aplikaci Harman Kardon One, a to včetně ekvalizéru. Do oficiálního prodeje míří jedno černé provedení za cenu po přepočtu 4 776 Kč. Nicméně předchozí generace nebyla nijak široce dostupná, což by se mohlo týkat i této nadcházející.
Zdroje: global.harmankardon.com, gizmochina.com
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