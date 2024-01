Samsung zřejmě rozšíří Galaxy AI o placenou verzi

Samsung Galaxy S24 tlumočník při hovoru; zdroj: Dotekománie

Společnosti se budou více zaměřovat na využití AI u mobilních telefonů. Sice už nějakou dobu jde vidět, že právě zkratka označující umělou inteligenci je používána u focení, tak novým trendem jsou nejrůznější služby napříč systémem. Samsung do toho vkročil s Galaxy AI a zřejmě se dočkáme značeného rozmachu.

Zdarma i za peníze

Galaxy AI je takový softwarový balíček, který obsahuje nejrůznější funkce poháněné AI, nebo využívají prvky těchto technologií. Ostatně Samsung nejvíce propaguje z tohoto balíčku generativní úpravy fotek, poznámkového asistenta, simultánní překlad a Circle to Search, což je funkce Googlu, ale exkluzivně vyšla na Samsungu.

Současně jsme se ale dozvěděli, že samotný balíček Galaxy AI bude zdarma do roku 2025. Jak se ukazuje, odhadli jsme situaci správně a jedná se jen o pojistku. Samsung raději uvedl nějaké datum, jelikož si není jistý samotným finančním modelem a případnou nutností rozšíření. Kdyby nic takového neuvedl a následně by došlo k zpoplatnění, naštval by dost zákazníků a uživatelů, ale takto si nechává zadní vrátka.

Nikdo ze Samsungu nenastínil nějakou konkrétní strategii. Avšak Roh Tae-moon, prezident a ředitel divize Mobile Experience Business v Samsungu, poskytl rozhovor, z které vyplývá asi samotný budoucí směr. Samsung si je vědom toho, že současný balíček budou chtít uživatelé používat zdarma, ale někteří budou chtít propracovanější funkce s většími možnostmi. Je tedy možné, že Samsung dospěje analýzou k rozhodnutí, že je zde zájem o lepší funkce, za které jsou uživatelé ochotni platit.

To by tedy mohlo vyústit v situaci, že základní Galaxy AI bude zdarma, ale pak zde bude něco jako Galaxy AI Pro za nějaký poplatek. Navíc Samsung chce přinést co nejdříve Galaxy AI mezi 100 milionů uživatelů, i na počítačích a noteboocích. Jde tedy o velkou uživatelskou základnu, která by mohla generovat další příjmy.

V tuto chvíli tedy v Samsungu pracují nejen na dalších funkcích, ale také se analyzují data a vytváří se strategie, kterou možná budeme znát za rok nebo dva.

