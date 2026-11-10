Black Friday na inComputer: Notebooky a příslušenství s dárky a výhodami za zlomek ceny

Podzimní kampaň Black Friday u prodejce inComputer.cz přináší zajímavé cenové nabídky na prověřenou výpočetní techniku a doplňky. Nabídka se zaměřuje především na repasované notebooky renomovaných značek, jejichž pořizovací ceny představují jen zlomek těch původních. U vybraných modelů lze navíc získat zvýhodněné ceny po registraci nebo praktické dárky zdarma v podobě bezdrátových sluchátek, dotykového pera či kompletní softwarové přípravy zařízení. Akce platí do vyprodání skladových zásob, které jsou u řady položek omezené na poslední kusy.
Notebooky
Kategorie repasovaných notebooků pokrývá široké spektrum zařízení od kompaktních konvertibilních modelů přes spolehlivé kancelářské stroje až po výkonné pracovní stanice s dedikovanou grafikou. Zákazníci tak mohou pořídit prémiový firemní hardware za zlomek původní pořizovací ceny a u vybraných kusů využít bonusové příslušenství či předinstalovaný balíček programů.
- Lenovo ThinkPad P16 G1, Intel Core i7-12800HX, 32 GB RAM, 1 TB SSD, RTX A2000
- Původní cena: 49 999 Kč
- Nová cena: 29 988 Kč (60 % původní ceny)
- Microsoft Surface Laptop 3, Intel Core i5-1035G7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, dotykový displej
- Původní cena: 11 999 Kč
- Nová cena: 6 999 Kč (58,3 % původní ceny)
- Dárek zdarma: Kompletní příprava počítače, Balíček programů zdarma (v hodnotě 1 539 Kč)
- Dell Latitude 7440, Intel Core i7-1365U, 16 GB RAM, 512 GB SSD
- Původní cena: 24 888 Kč
- Nová cena: 17 998 Kč (72,3 % původní ceny)
- Výhoda: Zvýhodněná cena platí pro registrované zákazníky
- Dárek zdarma: Bezdrátová TWS sluchátka Earbuds Pro8 (v hodnotě 699 Kč)
- HP EliteBook 850 G8, Intel Core i5-1145G7, 16 GB RAM, 256 GB SSD
- Původní cena: 14 999 Kč
- Nová cena: 11 998 Kč (80 % původní ceny)
- Výhoda: Zvýhodněná cena platí pro registrované zákazníky
- Dárek zdarma: Kompletní příprava počítače, Bezdrátová TWS sluchátka Earbuds Pro8 (v hodnotě 1 539 Kč)
- Fujitsu LifeBook T939 2v1, Intel Core i5-8265U, 8 GB RAM, 512 GB SSD
- Původní cena: 8 888 Kč
- Nová cena: 5 998 Kč (67,5 % původní ceny)
- Výhoda: Zvýhodněná cena platí pro registrované zákazníky
- Dárek zdarma: Bezdrátová TWS sluchátka Earbuds Pro8, Dotykové pero v balení (v hodnotě 699 Kč)
- Další slevy najdete zde
Příslušenství
Kromě samotných počítačů zahrnuje akční nabídka také praktické příslušenství za zlomek původní ceny. Výbavu pracovního stolu nebo cestovního batohu lze snadno doplnit o kompaktní dokovací stanici pro rozšíření konektivity nebo bezdrátový reproduktor s podporou přehrávání z paměťových karet a vestavěným FM rádiem.
- Cestovní replikátor portů HP USB-C G2
- Původní cena: 1 498 Kč
- Nová cena: 599 Kč (40 % původní ceny)
- Výhoda: Zvýhodněná cena platí pro registrované zákazníky
- Reproduktor Kisonli G12A s Bluetooth, USB, SD, AUX a FM rádiem
- Původní cena: 888 Kč
- Nová cena: 349 Kč (39,3 % původní ceny)
- Další slevy najdete zde
Kompletní přehled všech akčních produktů v rámci probíhající kampaně Black Friday je k dispozici přímo na e-shopu inComputer.cz, který se dlouhodobě specializuje na prodej kvalitní repasované výpočetní techniky se zárukou.
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