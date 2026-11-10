Black Friday na inComputer: Notebooky a příslušenství s dárky a výhodami za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 10. 11. 2026 • 3 minuty čtení#Ostatní
3 minuty čtení#Ostatní
Black Friday na inComputer: Notebooky a příslušenství s dárky a výhodami za zlomek ceny

Podzimní kampaň Black Friday u prodejce inComputer.cz přináší zajímavé cenové nabídky na prověřenou výpočetní techniku a doplňky. Nabídka se zaměřuje především na repasované notebooky renomovaných značek, jejichž pořizovací ceny představují jen zlomek těch původních. U vybraných modelů lze navíc získat zvýhodněné ceny po registraci nebo praktické dárky zdarma v podobě bezdrátových sluchátek, dotykového pera či kompletní softwarové přípravy zařízení. Akce platí do vyprodání skladových zásob, které jsou u řady položek omezené na poslední kusy.

Notebooky

Kategorie repasovaných notebooků pokrývá široké spektrum zařízení od kompaktních konvertibilních modelů přes spolehlivé kancelářské stroje až po výkonné pracovní stanice s dedikovanou grafikou. Zákazníci tak mohou pořídit prémiový firemní hardware za zlomek původní pořizovací ceny a u vybraných kusů využít bonusové příslušenství či předinstalovaný balíček programů.

Příslušenství

Kromě samotných počítačů zahrnuje akční nabídka také praktické příslušenství za zlomek původní ceny. Výbavu pracovního stolu nebo cestovního batohu lze snadno doplnit o kompaktní dokovací stanici pro rozšíření konektivity nebo bezdrátový reproduktor s podporou přehrávání z paměťových karet a vestavěným FM rádiem.

Kompletní přehled všech akčních produktů v rámci probíhající kampaně Black Friday je k dispozici přímo na e-shopu inComputer.cz, který se dlouhodobě specializuje na prodej kvalitní repasované výpočetní techniky se zárukou.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

iPhone za 60 000 Kč bez pořádného foťáku? Drsná pravda o iPhone Duo

Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?

Načítání ankety...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
PanzerGlass 2026 Vánoce

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim