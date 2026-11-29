Nothing Headphone (1) Pro; zdroj: Dotekománie
Ve zkratce:
- Nová náhlavní sluchátka Nothing Headphone (1) Pro přicházejí na český trh s cenovkou atakující hranici deseti tisíc korun.
- Model nabízí prémiové materiály jako hliník či titan, pokročilý zvuk s režimem Flat EQ a hmotnost 327 gramů.
- Výdrž baterie dosahuje až 30 hodin se zapnutým aktivním potlačením hluku a konektivitu zajišťuje moderní Bluetooth 6.1.
Společnost Nothing před nedávnem uvedla na trh jejich nejdražší sluchátka vůbec a to model Nothing Headphone (1) Pro. Jejich běžná cenovka atakuje deset tisíc korun a jedná se ještě o vylepšenou verzi jejich náhlavních sluchátek Nothing Headphone (1). Jak se ale liší tento nový model s přídomkem Pro a proč byste ho měli chtít?
Vyzkoušeli jsme dostupná Nothing Headphone (a)
Konstrukce
Hned po rozbalení velmi pěkné krabičky vás přivítá pouzdro na samotná sluchátka. To vzbudilo na internetu již poměrně velké emoce. Jedná se o masivní plastový kryt, který chrání samotná sluchátka kromě jejich hlavového oblouku. Kryt je poměrně masivní a je vyveden z lesklého plastu.
Designově je to zajímavý počin, ke kterému mám ale také pár výtek. Již po asi dvou týdnech testování je kryt poškrábaný a to jsem se k němu choval velmi pěkně. Druhá výtka je fakt, že sluchátka v krytu nelze nabíjet. Přitom u malých pecek je tohle samozřejmost, tam má krabička dokonce baterii. Ta by se podle mě do tohoto krytu také vešla, ale žádná tam není. Kryt tak vůbec nevyužívá svůj potenciál.
Pojďme se ale zaměřit na samotná sluchátka. Ta už na první dotek působí luxusním dojmem. Kvalita zpracování je výborná, což podtrhuje částečné použití hliníku a skla. Tyto materiály jsou ale samozřejmě o něco těžší než třeba plast a tak Nothing Headphone (1) Pro patří k těm těžším sluchátkům na trhu. Jejich hmotnost se zastavila na 327 gramech, což je zhruba o čtvrtinu více než konkurence od Sony či Bose.
Na druhou stranu stále jsou výrazně lehčí než Apple AirPods Max, které mají dokonce 386 gramů. V realitě osobně nemám s váhou vůbec žádný problém. Na mé hlavě drží velmi dobře a hmotnost je za mě dobře rozložena i díky pohodlnému hlavovému mostu.
Komfortu pomáhají také o 50 procent měkší náušníky ve srovnání s dostupnějším modelem Nothing Headphone (1). Oproti němu jsou dokonce i o dva gramy lehčí, přestože mají tři měniče místo jednoho uvnitř každého sluchátka. Napomáhá tomu rameno (tedy část, která spojuje hlavový most s mušlemi), které je nově z titanové slitiny.
Moc se mi líbí design už typický pro tuto značku. Poslední roky tento britský výrobce sází právě více na kombinaci hliníku a méně průhledné kryty. Samotné mušle s polštářky mají černý skleněný kryt schovávající náhled pod pokličku. Je to ale velmi decentní a pokud sáhnete po černé (tmavě šedé) verzi těchto sluchátek, nebude tento skleněný ostrůvek se sklem 9H Panda Glass ani tolik vyčnívat.
Tlačítek je na těle po vzoru předchůdců požehnaně. Pro zapnutí slouží mechanický posuvník na spodní straně zařízení vedle kterého najdeme USB-C konektor nejen pro napájení, ale také 3,5mm jack. Na boku pravé mušle se pak nachází ještě tzv. „roller“ a „paddle“. Prvním prvkem je posuvník hlasitosti, druhý je pak přepínač skladeb.
To ale není vše, ještě tu máme jedno obyčejné tlačítko, kterým lze spustit třeba hlasového asistenta nebo ho použít jako spoušť fotoaparátu. Samozřejmě lze vše přizpůsobit v aplikaci. Osobně jsem už toto tlačítko ani tolik nepoužíval, ale jinak se mi více než dostatek ovládacích prvků moc líbí.
Specifikace
Osobně kvituji, že tato Pro sluchátka nabízí 3,5mm jack a USB-C pro připojení kabelem do počítače. Například při stříhání podcastu na stolním počítači se to totiž hodí, kolikrát stolní počítače ani nemají Bluetooth. Druhá věc je i kvalita.
Níže můžete vidět srovnání s dostupnějším modelem Nothing Headphone (a) a Nothing Headphone (1). Jakkoliv specifikace má nejnovější dnes testovaný model nejlepší, je tu jedna výjimka. Tou je výdrž baterie. Ta je paradoxně nejlepší na tom nejdostupnějším modelu. Na tom je totiž vskutku extrémně dobrá. Nothing Headphone (1) Pro vydrží dle výrobce 30 hodin přehrávání s ANC, což je stejná hodnota jako u konkurence ve stejné cenové hladině u Sony WH-1000XM6 a Bose QC Ultra (2. gen.).
Konektivitu a připojení s telefonem zde bezdrátově zajišťuje nový Bluetooth verze 6.1.
|Parametr
|Nothing Headphone (a)
|Nothing Headphone (1)
|Nothing Headphone (1) Pro
|Cena v oficiálním e-shopu Nothing CZ
|3 999 Kč
|4 463 Kč (ve slevě, původně 4 959 Kč)
|9 199 Kč
|Původní cena v EU
|159 €
|299 €
|349 €
|Měniče
|1× 40mm, membrána s titanovým povlakem
|1× vlastní 40mm měnič
|3 měniče: 40mm dynamický (basy), 13 × 8 mm dynamický (středy), xMEMS (výšky)
|Ladění zvuku
|výrobce neuvádí partnera
|KEF
|Metropolis Studios
|Aktivní potlačení hluku (ANC)
|až 40 dB, tři úrovně
|adaptivní v reálném čase, až 42 dB
|adaptivní v reálném čase, až 46 dB
|Mikrofony
|feedforward + feedback pro ANC (počet výrobce neuvádí)
|4 pro hovory (celkový počet výrobce neuvádí)
|10 celkem (5 na každé straně pro ANC), 4 pro hovory
|Výdrž bez ANC (AAC)
|až 135 h
|až 80 h
|až 68 h
|Výdrž se zapnutým ANC (AAC)
|až 75 h
|až 35 h
|až 30 h
|Výdrž s LDAC (bez ANC / s ANC)
|až 90 h / 62 h
|až 54 h / 30 h
|až 53 h / 28 h
|Rychlé nabíjení (5 min)
|až 8 h bez ANC / 5 h s ANC
|až 5 h bez ANC / 2,4 h s ANC
|až 4 h bez ANC / 2 h s ANC
|Bluetooth
|5.4
|5.3
|6.1
|Kodeky
|SBC, AAC, LDAC
|SBC, AAC, LDAC
|SBC, AAC, LDAC; LC3 (jen pro broadcast audio)
|Připojení ke dvěma zařízením
|ano
|ano
|ano
|Zvuk přes USB-C
|ano (certifikace Hi-Res pro kabelový poslech)
|ano, Hi-Res až 24 bit / 96 kHz
|bezztrátově až 24 bit / 192 kHz
|3,5mm jack
|ano
|ano
|ano (až 24 bit / 96 kHz)
|Prostorový zvuk
|ano (statické režimy)
|ano, se sledováním hlavy
|ano, Dynamic Spatial Audio se sledováním hlavy
|Fyzický přepínač Flat EQ
|ne
|ne
|ano
|Hmotnost
|výrobce na webu neuvádí
|výrobce na webu neuvádí
|327 g
|Odolnost
|IP52 podle produktové stránky, IPX2 podle stránky podpory
|IPX2
|IP52
|Materiály
|průhledný polykarbonát, ocelová ramena, panty z kovu (MIM), posuvník z nylonu se skelným vláknem
|hliníková slitina, nerezové panty a ramena
|frézovaný hliník, ramena z titanové slitiny, sklo Panda Glass 9H
|Pouzdro
|přenosné pouzdro
|přenosné pouzdro
|pevné pouzdro s vnitřkem z TPU a poutky
|Barvy
|žlutá, bílá, černá, růžová
|černá, bílá
|černá, bílá
Zdroj: oficiální web a podpora Nothing (nothing.tech, support.nothing.tech), stav k 28. 11. 2026. Výdrž baterie podle výrobce měřena při 50% hlasitosti. Hloubka ANC je teoretické maximum podle výrobce. Ceny se v e-shopu mění.
Zvukový výstup
Pochválit musím vskutku bohatý zvuk, kdy pěkně vyniknou jak výšky, tak středy tak basy. Hodnotím výchozí nastavení, vše se dá velmi přizpůsobit. Velmi se mi líbí zvukový výstup v režimu Flat EQ. Při něm je zvuk sice maličko méně prostorový, ale více odpovídá realitě. Jeho naladění bylo provedeno ve spolupráci s londýnským studiem Metropolis Studios. Cílem je redukovat zpracování a vylepšení hudby a reproduktovat ji co nejvěrněji.
To se mi líbí a celkově na delší poslech je toto příjemný režim. Nemá tak silné basy, ale to je to, co mi vyhovuje. Pokud chcete naopak basový projev, není nic jednoduššího než Flat EQ vypnout a ještě aktivovat ekvalizér s více basy. Pak vám sluchátka dokáží silně dunět.
Máme tu samozřejmě také aktivní potlačení hluku (ANC). To funguje velmi dobře, ale v hlučném prostředí bych si dokázal představit i lepší tlumení hluku. Přímé srovnání v tuto chvíli nemám, ale z mých dojmů by i na nejsilnější nastavení mohlo být výraznější.
Aplikace pro nastavení nejen zvuku se jmenuje Nothing X a již jsem se jí věnoval více v předchozích testech produktů Nothing. Hodnotím ji jako velmi zdařilou a přehlednou. Britská společnost ji neustále vylepšuje.
Tato sluchátka ale nejsou jen o poslechu hudby. Vyzkoušel jsem je pro střih našeho podcastu Pod Zlatou Lampou (připojená kabelem 3,5mm jackem do stolního počítače s Windows). Při režimu Flat EQ slyším zvuk přesně tak, jak je nahraný. Opravdu jsem díky tomu slyšel párkrát zvuky, které mi mohly uniknout. Nothing Headphone (1) Pro sice nejsou profesionální referenční studiová sluchátka, ale taková stojí také mnohem více, a na běžný podcast je to absolutně dostatečné.
Zhodnocení
Nothing cílí s novými sluchátky vysoko mezi ty nejlepší tradiční hráče jako je Sony nebo Bose. Nemá to jednoduché, přesto za mě přináší příjemný čerstvý vítr. Líbí se mi typický design této značky doplněný kvalitním zpracováním samotných sluchátek. Jen samotné pouzdro mi nepřijde úplně dokonalé, snadno se poškrábe a sluchátka v něm nelze nabíjet, je to jen obyčejný plastový kryt.
Naopak potěší výborný zvukový výstup, který je opravdu krásně plný a bohatý včetně široké možnosti nastavení ekvalizéru. Nadchnul mě také režim Flat EQ, tedy přirozeného výstupu zvuku bez jakéhokoliv dodatečného zpracování a úpravy na straně sluchátek. Aktivní potlačení hluku funguje velmi dobře, ale nepatří mezi nejsilnější na světě. Na hlavě jsou Nothing Headphone (1) Pro pohodlná a potěší také velké množství ovládacích prvků.
Cenovka se v Česku zastavila na hodnotě 9199 Kč. To není úplně lidová cena, a Nothing si podle mě skvěle konkuruje sám se sebou. Běžnému nenáročnému posluchači totiž může stačit i model Headphone (a) s lepší výdrží baterie a cenovkou kolem tří tisíc. Stále pak také v nabídce najdeme model Nothing Headphone (1) za cenu kolem pět tisíc korun. Pro model je spíš právě pro profíky, například střihače podcastů, kterým nabízí pokročilý ekvalizér nebo režim Flat EQ a může najít uplatnění i ve studiu.
Klady
- Luxusní design a výborná kvalita zpracování s použitím hliníku, titanu a skla
- Bohatý a věrný zvukový výstup s možností detailního přizpůsobení a režimem Flat EQ
- Skvělá konektivita včetně 3,5mm jacku, Bluetooth a podpory bezztrátového zvuku přes USB-C
- Množství fyzických ovládacích prvků
- Velmi povedená, přehledná aplikace Nothing X
- Skvělá také na střih podcastů a nejen těch
Zápory
- Vysoká cena atakující hranici deset tisíc korun
- Masivní plastové pouzdro se velmi rychle poškrábe a neumožňuje nabíjení sluchátek
- Vyšší hmotnost (327 gramů) kvůli použitým prémiovým materiálům
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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