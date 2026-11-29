Samsung Galaxy A37 5G | Zdroj: Samsung
U modelové řady Galaxy A od společnosti Samsung zanedlouho dojde k aktualizaci, o kterou se zaslouží minimálně rozpracovaný model s názvem Galaxy A38 5G. Jeho předchůdce v podobě Galaxy A37 5G dorazil letos v březnu a po svém boku ještě měl Galaxy A57 5G, jehož nástupce také začínají pomalu odkrývat úniky.
Udrží si standard
Testované zařízení naposledy prošlo zkouškou v benchmarku Geekbench nebo bylo již zařazeno do IMEI databáze u GSMA. Spousta na sobě nezávislých úniků dává dohromady základní kostru novinky. Do čela telefonu se postaví 6,7palcový Super AMOLED displej, který nabídne Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci.
Hlavní výkon si na starost vezme osmijádrový procesor Dimensity 7500. Jihokorejský gigant dal údajně přednost čipové sadě od MediaTeku namísto původního Exynosu z důvodu nižší spotřeby. Bateriový článek o velikosti 6 000 mAh přinese podporu technologie rychlého 45W nabíjení.
Do softwarové části chtějí nasadit operační systém Android 17 v rámci vlastní platformy One UI 9.5. Ve zbytku výbavy se objevuje certifikace odolnosti IP68, 6GB operační paměť RAM a hlavní 50MPx objektiv IMX882 fotoaparátu z dílny Sony. Tento zástupce by mohl vyjít ven během jara, takže do té doby můžeme s jistotou očekávat několik dalších úniků.
Zdroje: sammobile.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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