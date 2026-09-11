Oppo A7 Pro přichází: střední třída s odolností IP69K a obří porcí energie

Zdroj: Oppo1
Oppo umí sem tam překvapit i mobilem střední třídy. Ostatně jsme se dočkali nedávno mobilu s kapacitou běžné powerbanky. Nyní zde máme o něco slabší model bez přívlastku Max. Novinka se jmenuje Oppo A7 Pro.
Oppo A7 Pro Max: 10 000 mAh v útlém balení, ale s kompromisy
Základ s energií
Po designové stránce může Oppo A7 Pro připomínat Pixely nebo i některé iPhony, ale co se týče specifikací, zařadí se spíše do nižší střední třídy. Jediná specifikace, která táhne novinku dolů, je procesor. Výrobce totiž použil Dimensity 6360 ve variantě Max, ale stále jde o základní procesor od MediaTeku s podporou 5G.
Displej je typu OLED a má standardní rozlišení a jas je spíše průměrný. Fotografická stránka mobilu asi nenadchne jen tak někoho. Zde firma v podstatě zmiňuje jen hlavní 50MPx snímač. Čím ale Oppo A7 Pro potěší, je odolnost IP69K, takže vydrží vodu o vyšším tlaku a teplotě. Největší chloubou je ale baterie, jelikož má kapacitu 8000 mAh. S takovou výbavou může vydržet i několik dní na jedno nabití.
Plusem může být i o něco kompaktnější rozměry, tedy na současná „pádla“ atakující 7palcovou úhlopříčku. Zde je 6,57 palců a výška je pod 16 cm. Základní verze Oppo A7 Pro přijde ale v přepočtu přibližně na 6 800 Kč bez daně. Pokud by byla cena nižší, jednalo by se o zajímavý mobil, ale takto se budou některé vlastnosti těžko obhajovat.
Specifikace Oppo A7 Pro
- displej: 6,57 palců, 2372 × 1080 pixelů, 120 Hz, OLED
- výchozí maximální jas 800 nitů (typická hodnota), maximální excitační jas 1400 nitů (typická hodnota v HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 6360 MAX (8 jader, maximální takt 2,4 GHz)
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 2.2, podpora paměťových karet
- operační systém: ColorOS 16.0
- dual SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (f/1,9)
- přední: 8 Mpx (f/2,1)
- optická čtečka otisků prstů v displeji, rozpoznávání tváře
- IP69K
- konektivita: 5G NR (pásma n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n48/n77/n78), 4G LTE FDD (pásma 1/3/5/8/28A), 4G LTE TDD (pásma 34/38/39/40/41/42/48), 3G WCDMA (pásma 1/5/8), 2G GSM (900/1800 MHz), Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Display, sdílení sítě WLAN), Bluetooth 5.4 (BLE, kodeky SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), NFC, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, infraport (IR blaster), USB-C
- rozměry a hmotnost: cca 159,08 × 75,81 × 8,80 mm, cca 205 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, maximálně 45W
Zdroje: opposhop.cn, oppo.com, gizmochina.com
Komentáře
Přemysl Vaculík12. 9. 2026, 0:02
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