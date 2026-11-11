Nový Pixel Drop vylepšuje diktování a vyhledávání, zatímco některé funkce zůstávají nedostupné pro nás

Zdroj: Google1
Někteří výrobci vydají nový mobil a pak se o ně přestanou starat z pohledu nových funkcí. Ty si hlavně nechávají pro další generaci mobilů. V případě top modelů je situace trochu jiná. Novinky se dostanou časem i na starší generace, což dokazuje i nový Pixel Drop, tedy balík novinek od Googlu.
Pixel Drop
Sice Pixel Drop je určen hlavně pro mobily od Googlu, tak tentokrát zde máme asi výjimku. Google totiž vypouští Gemini Intelligence pro modely Pixel 10, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold a také Motorola Signature 27, nedávno představený top model. Jak ale asi správně tušíte, dostupnost je omezena na vybrané země, kam zatím nespadá ani jeden stát z EU.
Co ale potěší majitele některého z modelů řady Pixel 10, je dostupnost funkce Rambler v Gboard klávesnici pro Android. Jde o nejpokročilejší diktování na mobilu v současnosti. Tato funkce není omezena, takže přistane i na mobilech v Česku. Google ale také představil mnoho funkcí, respektive i jejich rozšíření, ale ve výčtu chybí naše země, tedy spíše EU. Týká se to vytvoření vlastního widgetu nebo třeba funkce Call Screen, v rámci které umí Gemini reagovat na hovory a vyřizovat je.
Pomyslnou ratolestí je rozšíření dostupnosti vlastních ikon na všechna Google zařízení (od Pixelu 6a) a jazyky v případě vlastních ikon v systému Androidu. Současně bylo rozšířeno vyhledávání na Pixel, takže se započítávají e-maily, fotografie, události atd. Malým bonusem navíc je přidání podpory u HiLight pro zprávy, tedy SMS, MMS a RCS, jenže tento prvek je jen u série Pixel 11.
Aktuální Pixel Drop hodnotíme jako slabší, tedy aspoň pro nás, ale třeba nás Google překvapí tím dalším, který přijde opět po čtvrt roce.
Zdroj: Tisková zpráva
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Komentáře
Michal Krajči11. 11. 2026, 10:14
Dnes ráno som inštaloval ale teda už niekoľko týchto pixel dropov bolo takých že „meh“. Nič také čo by som si povedal že mega. Toto ma extrémne potešilo. Aspoň si na nič za posledné mesiace nespomínam… Ale možno je to dobré. V časoch Android 2 a 4 a podobne keď som si bol nútený inštalovať všelijaké custom ROM ako CyanogenMOD a podobne aby ten Android bol použiteľný a nebol to pain, tak už dlho je to skvelý systém kde stačí doinštalovať pár aplikácií ako je Nova Launcher, Solid Explorer a PING (žart) a je to super systém na používanie. Ten natívny launcher nie je zlý, ale Nova z toho spraví diametrálne iný telefón s takmer neobmedzenými možnosťami a dokonca aj vysuntie klávesnice po vstupe do zoznamu aplikácii v Nova funguje na 100% kde na natívnom Pixel launcheri to fungovalo tak 70% času.
To ma privádza k myšlienke čo keby ste spravili článok o tom ako máte nastavené vaše telefóny v redakcií? Čo sú aplikácie čo vám nesmú chýbať v telefóne? Čo inštalujete ako prvé? Môžete to pokojne rozdeliť na jabĺčkarov a robotíkov.