Mapy.com přidávají pokročilý výškový profil, lákají na Premium funkce

Vývojáři služby Mapy.com se snaží každý měsíc přinést nějakou novinku nejen do aplikací. V listopadu jsme se dočkali jednoho vylepšení, které se zalíbí chodcům.
Mapy od Seznamu dostávají dvě užitečné novinky
Výškový profil
Do aplikací pro mobily a také na web připutovala nová funkce v podobě výškového profilu. Stačí si nastavit nějakou trasu a následně si můžete zobrazit interaktivní a detailní výškový profil. Kromě znázornění stoupání a klesání se také můžete dozvědět o površích a při projíždění prstem na grafu se současně zobrazuje přímo umístění na trase pomocí puntíku. Hned tedy víte, v které části vás co čeká.
Novinka je také na webu. Zde si musíte nastavit trasu a pak skrze tlačítko u dolní strany webu uprostřed si zobrazit výškový profil. Dopředu se tedy dozvíte vše podstatné.
Je zde jedno omezení. Detailní a barevný výškový profil je určen pro předplatitele Premium verze. Pakliže si neplatíte Mapy.com, tak máte možnost 5x za měsíc využít tuto variantu, pak se zobrazí monochromatický graf bez bližších detailů.
Zdroj: instagram.com
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Komentáře
Michal Krajči11. 11. 2026, 10:07
Používam už niekoľko dní a je to super. Zaplatil som si prémium aby som si pozeral horizont kopcov. Nepotrebujem to k životu, ale som si povedal, že podporím skvelé mapy. Využívam pri každom plánovaní výletov s rodinou alebo na biku. Veľmi ľahký export GPX súboru do aplikácie Garmin Connect, takže je to skvelé celé. Rád tieto mapy používam a odporúčam ich všetkým ľuďom s ktorými sa bavím :)