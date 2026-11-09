Redmi Turbo 6 Max bude lákat na gigantické prvky

Redmi Turbo 5 Max | Zdroj: GSMArena
Hned na začátku příštího roku si o pozornost řekne značka Redmi, která oficiálně představí v pořadí šestou generaci modelu Turbo Max. Nejnovější zprávy odhalují jak jeho možnou podobu, tak i několik klíčových prvků ze seznamu výbavy. Uživatelé se nepochybně mohou těšit alespoň na obrovský displej, výkonnější hardware a větší článek baterie.
O třídu lepší
Redmi Turbo 6 Max má disponovat 7palcovým panelem, který nabídne 2K rozlišení a až 185Hz obnovovací frekvenci. Samozřejmostí bude integrovaný snímač otisků prstů v ultrazvukové podobě. Navíc nasazená technologie LIPO přinese pouze 1mm rámeček po všech stranách. Do vnitřní části si cestu najde čipová sada Dimensity 9500s od MediaTeku nebo bateriový článek s kapacitou minimálně 10 000 mAh.
Samotná konstrukce potěší kovovým rámečkem a splní požadavky dvou certifikací odolnosti (IP68, IP69). Po vzoru posledního modelu Pixel od Googlu dostane v zadní části vodorovný ostrůvek pro dva objektivy fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Nicméně jejich přesné rozlišení prozatím neznáme. Tento zástupce by se měl v Evropě objevit pod značkou Poco jako X9 Pro Max.
Nakonec představení na domácí půdě proběhne během ledna 2027 a někdy během března 2027 můžeme vyhlížet zmiňovanou variantu od Poco. Do té doby jistě dojde k několika dalším upřesňujícím únikům.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?
Komentáře