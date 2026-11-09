Redmi Turbo 6 Max bude lákat na gigantické prvky

• 9. 11. 2026#Android #Smartphony
Redmi Turbo 6 Max bude lákat na gigantické prvky

Redmi Turbo 5 Max | Zdroj: GSMArena

Hned na začátku příštího roku si o pozornost řekne značka Redmi, která oficiálně představí v pořadí šestou generaci modelu Turbo Max. Nejnovější zprávy odhalují jak jeho možnou podobu, tak i několik klíčových prvků ze seznamu výbavy. Uživatelé se nepochybně mohou těšit alespoň na obrovský displej, výkonnější hardware a větší článek baterie.

O třídu lepší

Redmi Turbo 6 Max má disponovat 7palcovým panelem, který nabídne 2K rozlišení a až 185Hz obnovovací frekvenci. Samozřejmostí bude integrovaný snímač otisků prstů v ultrazvukové podobě. Navíc nasazená technologie LIPO přinese pouze 1mm rámeček po všech stranách. Do vnitřní části si cestu najde čipová sada Dimensity 9500s od MediaTeku nebo bateriový článek s kapacitou minimálně 10 000 mAh.

Redmi Turbo 6 Max

Redmi Turbo 6 Max | Zdroj: GSMArena

Samotná konstrukce potěší kovovým rámečkem a splní požadavky dvou certifikací odolnosti (IP68, IP69). Po vzoru posledního modelu Pixel od Googlu dostane v zadní části vodorovný ostrůvek pro dva objektivy fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Nicméně jejich přesné rozlišení prozatím neznáme. Tento zástupce by se měl v Evropě objevit pod značkou Poco jako X9 Pro Max.

Nakonec představení na domácí půdě proběhne během ledna 2027 a někdy během března 2027 můžeme vyhlížet zmiňovanou variantu od Poco. Do té doby jistě dojde k několika dalším upřesňujícím únikům.

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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