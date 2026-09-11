TikTok mění pravidla diskuze: přichází hlasové komentáře, ankety i fotogalerie

• 11. 9. 2026#Android #Aplikace
TikTok mění pravidla diskuze: přichází hlasové komentáře, ankety i fotogalerie

Zdroj: Dotekomanie.cz

TikTok stále patří mezi populární a rozšířené platformy pro sdílení videí krátkého formátu. Společnost si prošla menší krizí v USA, ale nijak výrazně neutrpěla popularita. Společnost se snaží zlepšovat platformu, což se nyní projevilo u komentářů.

Nové formáty odpovědí

V první řadě zde máme nové audio odpovědi. Místo psaní textu nebo posílání emoji bude možné zanechat hlasovou zprávu přímo v komentářích. Maximální délka je omezena na 60 sekund a funkce bude dostupná pro uživatele starších 18 let. Pokud tuto možnost ještě nevidíte, nejste sami. TikTok ji bude postupně zavádět v následujících měsících.

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Zdroj: TikTok

Že tvůrci mají mnohdy na platformách možnost vytvářet ankety, není nic neobvyklého. TikTok se nyní přidává a tvůrci budou moci u svého videa v komentáři přidat anketu. Může mít maximálně 5 odpovědí a také jde nastavit časový limit. Tato novinka je dostupná již nyní pro tvůrce po celém světě.

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Zdroj: TikTok

Poslední novinka se týká možnosti vkládání fotky do komentářů. Nově jde nahrávat živé fotky a také více běžných fotek. Maximálně jich ale můžete vložit devět. Zatímco možnost vkládání živých fotek je již dostupná, tak na vložení více fotek najednou si budeme muset nějakou chvíli počkat. I zde bude TikTok zavádět novinku postupně v následujících měsících.

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Zdroj: TikTok

Zdroje: newsroom.tiktok.com, techcrunch.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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