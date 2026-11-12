Motorola Signature 27 má svou českou cenu, nízká rozhodně není

Zdroj: Motorola
Na začátku listopadu jsme se dočkali představení nejnovějšího top modelu od Motoroly. Novinka Motorola Signature 27 nabízí skutečně výtečné specifikace, z čehož bylo jasné, že cena nebude nejmenší. Sice jsme viděli, za kolik se bude prodávat v zahraničí, ale česká cena nebyla zveřejněna. Tu známe až nyní a není nízká.
Motorola Signature 27 s dárky
Možná vás lehce šokuje tato informace, ale necháme posouzení na vás. Motorola Signature 27 se dostane na český trh ve verzi s 12 GB RAM a s 512GB úložištěm v barvách PANTONE Coal Smoke a PANTONE Capulet Green za cenu 45 999 Kč. Za takovou sumu můžete sehnat ohebný mobil, a to i Motorola Razr Fold (recenze).
Motorola si připravila akci, v rámci které jde snížit tuto cenu, ale ne až tak moc, jak byste čekali. Do 31. prosince lze využít slevu 6000 Kč, takže se sníží na 39 999 Kč. Naštěstí to není jediný bonus. Součástí akce jsou také nové hodinky Motorola Watch Ultra LTE se systémem Wear OS v hodnotě cca 12 500 Kč jako bonus zdarma. Pokud jste tedy plánovali koupit i chytré hodinky, tak se jedná o celkem zajímavý balíček. Mobil tak ve své podstatě přijde na 27 500 Kč, což je již trochu přijatelnější.
To není vše, jelikož je zde ještě jeden dárek, a to originální ochranné pouzdro Motorola Premium Protective Case with Magnetic Ring. K tomu ještě výrobce dodává:
Zákazníci, kteří se podělí o své dojmy, a napíší na zakoupený produkt recenzi, získají navíc výkonnou bezdrátovou nabíječku Motorola Moto Snap Wireless Charger (Magnet Qi 2.2). (Dárek za recenzi je platný u vybraných prodejců a do vyprodání zásob.)
Mobil Motorola Signature 27 je dostupný od 16. listopadu 2026, 9:00 hodin u partnerských prodejců a mobilních operátorů.
Specifikace Motorola Signature 27
- displej: 6,78 palců, Extreme AMOLED Duo, 120 Hz, jas až 12000 nitů, Dolby Vision, HDR10+, 100% DCI-P3, Pantone Validated, Water Touch
- procesor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X (až 24 GB s RAM Boost)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: fyzická SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-L910, f/1,6, 2,44 µm Quad Pixel, 3,5° OIS, 84,7° FoV, až 8K video)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 1,28 µm Quad Pixel, 122° FoV, PDAF, až 4K video)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3x optický zoom, až 100x Super Zoom Pro, 2,0 µm Quad Pixel, 36,4° FoV, OIS, až 4K video)
- přední: 50 Mpx (f/1,9, 1,28 µm Quad Pixel, 89,3° FoV, PDAF, až 4K video)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-L910, f/1,6, 2,44 µm Quad Pixel, 3,5° OIS, 84,7° FoV, až 8K video)
- IP68 + IP69, MIL-STD-810H
- koaxiální stereo reproduktory (Audio by B&O, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, 5 mikrofonů)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, GLONASS, USB-C, Wi-Fi 8
- rozměry a hmotnost: 162,01 x 77,04 x 7,99 mm, 227 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh (Silicon-Carbon), 90W USB C, 50W bezdrátové nabíjení TurboPower, 5W reverzní bezdrátové nabíjení, 4,5W reverzní drátové nabíjení
Zdroj: Tisková zpráva
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